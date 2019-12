DÃ©cÃ¨s du gÃ©nÃ©ral de corps dâ€™armÃ©e Ahmed GaÃ¯d Salah : Les messages de condolÃ©ances affluent

Le décès du Général de Corps d’Armée, Vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, Ahmed Gaïd Salah, a suscité, hier, une vague d’émotions exprimée à travers des messages de condoléances des personnalités nationales, ainsi que des chef de partis politiques et des organisations et associations nationales.

«L’Algérie a perdu un homme hors pair que Dieu a guidé pour sauver l'Algérie pendant les moments difficiles qu'elle a vécus, et accompagner le peuple avec sagesse et clairvoyance pour atteindre la phase actuelle », a déclaré à la presse, le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, ajoutant que le défunt «est un martyr du devoir», qui était à la hauteur de «la confiance placée en lui». Le directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Khelifa Ounissi, a salué mardi, dans un message de condoléances, la clairvoyance du défunt général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, décédé lundi dernier, des suites d'un arrêt cardiaque, dans la préservation de la sécurité et de la stabilité de l'Algérie, rendant hommage à sa perspicacité lors de la conjoncture qu'a connu le pays en le menant à bon port. "C'est avec une grand affliction que j'ai appris la nouvelle du décès du moudjahid Ahmed Gaïd Salah, général de corps d'Armée, Vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP)", a écrit le DGSN, avant de vanter les positions immuables du regretté qui "sont parvenues avec discernement à amorcer les signes de reprise et à faire sortir le pays d'une étape historique très difficile". Pour sa part, le directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Boughlef a qualifié le défunt de «personnalité nationale qui a voué sa vie au service de sa partie pendant la guerre de Libération nationale et durant le processus d'édification nationale, et contribué par sa clairvoyance et son expérience à protéger l'Algérie et à la mener à bon port, en dessinant les contours de la nouvelle République qui accueille tous les Algériens et réserve un meilleur avenir aux nouvelles générations".

Les partis politiques de tous bords rendent hommage au défunt

Les groupes parlementaires du parti du Front de libération nationale (FLN), de l'Union Nahda-Adala-Nina et des indépendants à l'Assemblée populaire nationale (APN) ont présenté leurs condoléances à la famille du défunt et à l'ANP, lesquelles ont perdu «à la fois le père, le dirigeant et le militant», ainsi qu'au peuple algérien qui «perd avec sa disparition, un homme qui l'a soutenu lors de son Hirak pacifique et mené son pays à bon port». « Un homme, a-t-poursuivi, qui a réussi à faire sortir l'Algérie de sa crise de manière pacifique pour s'ériger en "homme de la situation par excellence ». En cette douloureuse circonstance, les partis Tajamoue Amel El Jazair (TAJ), le Mouvement El-Islah, Fajr el-Jadid (PFJ), Jil jadid, le Renouveau algérien (PRA), le Rassemblement algérien (RA), Front de l’Algérie nouvelle (FAN), ainsi que le Parti algérien vert pour le développement (PAVD) présidé par Ali Amara, ont tous adressé, à la famille et aux proches du défunt, leurs sincères condoléances. Ils ont affirmé que l'Algérie «a fait ses adieux à un de ces héros et un de ces vaillants moudjahidine dont l'Histoire retiendra le nom, et les générations se remémoreront toujours son amour pour l'Algérie, la défense de ses frontières, sa contribution à la sécurité et à la stabilité du pays et son accompagnement au peuple lors du Hirak pour satisfaire ses aspirations à une nouvelle Algérie, sans effusion de sang», qualifiant le défunt de dirigeant chevronné qui est resté fidèle à sa religion et à sa patrie. Le président de l'Alliance des forces nationales (AFN), Nacir Anane, le président du parti La voix du peuple (PVP), Lamine Osmani, et le parti Le parti Al-Nidaa ont de leur part, loué les hauts faits du défunt, ce moudjahid de la première heure qui a voué sa vie au service du pays et fervent défenseur de sa souveraineté.

L’ONM salue le parcours du défunt

L’organisation nationale des Moudjahidine, par la voix de son secrétaire général Mohand Ouamar Benelhadj, a retracé le parcours du défunt moudjahid soulignant qu’en perdant le défunt et combattant, Ahmed Gaïd Salah, l’Algérie a perdu un grand. «Un homme qui su se frayer un chemin parmi les symboles de ce pays qui resteront gravé à jamais dans la mémoire du peuple algérien», a-t-il dit. l'Organisation nationale des enfants de chahid (ONEC), l'Union nationale des paysans algériens (UNPA), la Solidarité nationale estudiantine (SNE), l'Académie de la société civile algérienne, la Ligue nationale des zaouïas scientifiques (zaouïa Rahmania), la Ligue algérienne de la pensée et de la culture, le Syndicat algérien des Paramédicaux et l'Association nationale des moudjahidine de l'Armement et des liaisons générales (ANMALG) ont également adressé des messages pour présenter leurs condoléances à la famille du défunt et au peuple algérien. L'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) ainsi que l’association des commerçant et artisans (ANCA) ont adressé, «leurs condoléances à tout le peuple algérien suite au décès d'un leader dont l'histoire retiendra qu'il était un protecteur pour le pays et un père pour le peuple qui a honoré le serment fait aux chouhada en restant fidèle à ses engagements». Pour sa part, l'Union du Maghreb arabe (UMA) a présenté, au nom du Secrétaire général (SG) du Conseil de la Choura, Saïd Mokaddem, ses condoléances au peuple algérien en cette dure épreuve.

Les chouyoukh des zaouïas présentent leurs sincères condoléances

Le Calife général de la confrérie Tidjania d'Ain Madhi, le Cheikh Mohamed Benali El Arabi, a indiqué que le défunt "a honoré le serment par sa sagesse et sa clairvoyance pour que le navire de l'Algérie s'amarre à bon port durant toutes les années où il était à la tête de l'état-major, notamment les dix derniers mois". Abondant dans le même sens, le cheikh de la zaouïa Sidi Attallah de Tadjemount, Benabed Abbas Allali a estimé que l'Algérie a perdu «un père et un dirigeant» et que l'histoire «écrira le nom du défunt Gaïd Salah en lettres d'or, et son histoire sera transmise aux générations futures et demeurera «un exemple d'abnégation et de fidélité pour tous les éléments de l'ANP et l'ensemble du peuple algérien».

La famille du sport exprime sa peine

Pour sa part, aussi en présentant ses condoléances, à l’instar de la Fédération algérienne de football, qui a indiqué que le président de la FAF, M. Kheireddine Zetchi, les membres du bureau fédéral, les membres de l’assemblée générale de la FAF et toute la famille du football national sont «très peinés par cette perte cruelle et saisissent cette triste circonstance pour présenter à la famille du défunt et à ses proches ainsi qu’à l’Armée nationale populaire (ANP) leurs sincères condoléances et les assurent de toute leur sympathie et leur compassion», indique un communiqué sur le site de la FAF.

