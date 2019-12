Mohamed Cherif Belmihoub professeur en Ã©conomie

L’un des défis majeurs pour le premier magistrat du pays réside dans la relance économique, a déclaré lundi le professeur en économie, M. Mohamed Cherif Belmihoub, qui était l’invité de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio algérienne. En fait, a-t-il souligné, « nous savons tous que notre modèle économique est arrivé à bout et ne peut plus fonctionner en continuant à utiliser ce modèle dont l’allocation de ressources produit des effets pervers plus qu’elle ne produit de richesses ». Par conséquent, « il est temps de rompre avec ce modèle qui a prévalu durant ces vingt dernières années et qui est articulé essentiellement sur la commande publique, laquelle commande n’a de sens que par rapport aux ressources des hydrocarbures ». A ce titre, dira-t-il, « le diagnostic étant fait », c’est plutôt « la mise en place de politiques de sortie de crise qui nous pose souvent problème, parce qu’il y a des rigidités institutionnelles dans notre économie. Des rigidités, aussi, sociales et politiques », d’où les difficultés à opérer « des réformes assez solides ». Pour l’invité de la rédaction, « le président de la République doit affronter cette situation, canaliser les énergies disponibles dans le pays, aussi bien au plan potentiel économique, qu’au plan humain et relationnel ». Mais cette démarche ne peut se faire qu’à « travers des messages très forts de construire la confiance entre l’Etat et les opérateurs économiques, d’une part, et de pratique d’une gouvernance ouverte, participative, c’est-à-dire moins d’autoritarisme, plus de concertation, de contrôle, d’évaluation, d’autre part». En fait, rappellera notre analyste en économie, « nous avons vécu vingt années avec des dépenses publiques colossales et on n’a pas évalué ce qu’ont rapporté ces dépenses et aujourd’hui, il faut aller dans cette direction ». En fait, « en regardant dans la structure de notre balance commerciale on peut remarquer un changement, parce qu’on a imposé des restrictions sur un certain nombre de produits ou de lignes, mais il faut dire qu’on risque, en voulant aller dans les restrictions tous azimuts, d’impacter négativement le système productif» car « on importe beaucoup d’inputs». Pour ainsi dire, « il faut être sélectif et avoir le courage, la volonté et la manière de réduire les importations pour ne pas toucher aux inputs économiques et de l’industrie », estime M. Belmihoub tout en confirmant qu’ « une partie de ces inputs peut être produite localement ». Il faut, en effet, « réfléchir à cette démarche, à savoir comment substituer à l’importation». Mais, a-t-il précisé, cette démarche « est possible mais pas dans l’immédiat» et doit constituer «l’un des éléments de la politique industrielle du pays puisque nous avons un pouvoir et un potentiel d’achat». En fait, « il faut d’abord avoir une stratégie, une vision, des pôles de stabilité quand on aura mis en place cette politique industrielle, mais dans l’immédiat, on peut aller vers une organisation gouvernementale et rien n’empêche de la changer dans six mois ou dans une année ». Par pôles de stabilité, le professeur sous-tend une stabilisation et une consolidation des administrations, à l’instar des douanes, « car c’est en ayant des administrations puissantes et fortes qu’on peut mettre en œuvre les politiques qu’on aura choisies ». A ce titre, il affirme que « le chantier de réforme de l’administration n’a jamais été lancé. Pourtant, les velléités ont été nombreuses pour le faire ». Et d’affirmer que « la réforme de l’administration économique doit être l’une des priorités, parce que sans une administration économique puissante, intelligente et efficace, le tissu économique risque de ne pas suivre ». En somme, « il y a un programme de réforme de la gouvernance qui est à faire », notamment au plan institutionnel, insistera l’invité de la rédaction. « Le CNES, la Cour des comptes, par exemple, sont des institutions qui sont restées creuses au cours de ces dernières années, alors qu’elles pouvaient jouer un rôle fondamental ». Mais pas seulement, car «nous avons aussi une autre faille, celle du système d’information économique », ce qui fait que «parfois, on prend des décisions sur la base de conjectures, d’hypothèses non fondées ». Pourtant, « pour prendre des décisions rationnelles et efficaces, il faut avoir un système d’information pertinent ». Dans cette optique, « le CNES, qui ne doit pas être un outil administratif, doit jouer un rôle de contre-pouvoir, d’évaluation et de contribution à l’élaboration des politiques publiques ». L’analyste en économie a été direct en déclarant que «notre faiblesse réside dans l’évaluation des politiques publiques parce qu’on ne sait même pas définir ces dernières, on a juste des allocations budgétaires allouées à des secteurs». Aujourd’hui, cette évaluation doit constituer « une composante importante de la gouvernance publique », insistera M. Belmihoub. Aussi, « dans ce contexte de crise, si on veut rompre avec le passé, il faut une grande volonté politique, faire preuve de beaucoup de pédagogie pour expliquer les enjeux économiques ». Dans le même contexte, « la commande publique devra être l’un des éléments de la croissance, mais à court terme, elle doit être ramenée à des dimensions acceptables par rapport à notre économie ». Il est vrai que le pays est en crise, « mais pas trop d’alarmisme tout de même, on a encore une fenêtre de tir, et nous avons encore des réserves de change, mais pas pour faire une politique économique », au contraire, ces réserves « doivent servir à maintenir la machine économique et la consommation des ménages ». En clair, « on a encore la possibilité de redresser l’économie nationale pour les deux ou trois années à venir s’il y a une volonté politique affichée, s’il y a des gens compétents capables de conduire des réformes audacieuses», conclut l’invité de la rédaction.

D. Akila