Dans la LUCARNE : Mahrez vers le sacre ?

L’année 2019 est sur le point de s’achever. C’est l’occasion de tourner la page tout en espérant une année 2020 plus heureuse... florissante. Sur le plan mondial et africain, on se rappelle encore des ballons d’or de Belloumi en 1981 et Madjer en 1987. L’Algérie était comblée de joie de voir deux de ses enfants sacrés sur la scène internationale par le biais de connaisseurs. Il faut l’être chaque fois qu’un algérien est plébiscité. C’est dans la normalité des choses, surtout que ce n’est pas tous les jours qu’on les voit se distinguer dans le haut niveau. Lorsqu’une telle occasion se présente, il faudra la fêter comme il se doit au sein de la «famille» du football national. Cela se fait partout dans le monde où ils accueillent avec joie et allégresse la consécration d’un compatriote. Personne ne voit cela du mauvais côté des choses. Pour les Awards du meilleur joueur africain de l’année 2019, on peut dire que nos représentants sont en bonne position et peuvent se frayer un chemin et être au dessus du lot. Nous savons tous que l’international algérien Ryad Mahrez est parmi les trois joueurs plébiscités qui sont Salah et Sadio Mané. Il y aura aussi notre équipe nationale et aussi Djamel Belmadi parmi les meilleurs coachs africains. Il avait pris la cinquième place sur le plan international. Il a de fortes chances d’être le number one sur le plan africain, lui qui, pour un début, a réussi un coup de maître en empochant haut la main le titre de champion d’Afrique en terres égyptiennes, chose qui ne s’est pas produite depuis longtemps. Quant à Mahrez, il est le mieux placé pour être à la première marche du podium, au «nez et à la barbe» de Salah et Mané. Ces deux joueurs méritent aussi de l’être pour tout ce qu’ils ont fait durant cette année avec leurs clubs et leurs sélections nationales respectives. C’est certain que la concurrence sera rude entre les trois protagonistes, surtout qu’il s’agit d’un vote fait par des journalistes, des anciens joueurs et techniciens. Quelle que soit votre valeur, vous ne pouvez être sûr de rien. Car tout dépendra du vote de l’échantillon en question. Par conséquent, ceux qui sont appelés à voter parmi les nôtres doivent avoir à l’esprit tout ce que Mahrez est en train de réaliser. Il a réussi à s’imposer en forçant Guardiola à le titulariser. Au cours de certaines occasions, notamment pour le meilleur joueur 2019 attribué à Messi, des algériens n’avaient pas voté pour l’enfant de Beniyess. C’est vraiment dommage, pour ne pas dire incompréhensible, de voir des algériens voter pour les adversaires de Mahrez. On reste dubitatif, pour ne pas dire autre chose, devant un tel comportement qui est à contre-courant des valeurs sportives.

Hamid Gharbi