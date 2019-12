PrÃ©parant leur match de samedi face au Mamelodi Sundows : Les Usmistes dans lâ€™obligation de sâ€™imposer

L’USMA poursuit son aventure africaine en recevant samedi, au stade Mustapha-Tchaker, à Blida, le Mamelodi Sundows pour le compte de la troisième journée de phase de groupe de la ligue des champions africaine. Une rencontre importante pour garder l’espoir de se qualifier en quarts de finale et entamer, par ce fait, les matchs aller-retour à élimination directe dans le but d’aller le plus loin possible dans cette compétition, et pourquoi pas décrocher le fameux sésame attendu depuis longtemps.

Le prochain adversaire des usmistes est le leader du groupe C avec quatre points au total. Les Rouge et Noir se trouvent à la deuxième place avec deux points, récoltés à l’occasion de deux matchs nuls; le premier face au WAC à Bida et le deuxième face à l’Atlético Pétrolions à Luanda. L’exercice de samedi est un tournant majeur pour l’avenir des coéquipiers de Rabie Meftah dans l’aventure africaine, d’autant que les sud-africains occupent la première place, ce qui motive davantage les usmistes pour remporter la rencontre et s’emparer de la tête du classement avant le déplacement au pays de Madiba pour la 4e journée face au Mamelodi Sundows prévu le 10 janvier.

Au cas de mauvaise surprise, les sud-africains prennent le large et compliquent la tâche de la qualification des Rouge et Noir, notamment avec les gros cylindrées du groupe C qui comporte entre autres le Widad Casablanca, auteur de la prestigieuse étoile africaine en 1992 et 2017.

Avec des joueurs expérimentés qui peuvent peser lourd aux moments clé du match, Dziri Billel prépare les siens en s’appuyant sur une bonne analyse du jeu des sud-africains pour glaner les trois points et se réconcilier avec les supporters suite au dernier revers en championnat face à l’USM Sidi Bel Abbès. Les co-équipiers du capitaine Mohamed Lamine Zemmamouche auront du pain sur la planche face au vainqueur de la ligue des champions en 2016, et qui renferme dans ses rangs plusieurs joueurs de qualité, à l’exemple des deux sud-américains qui constituent la source de tous les dangers offensifs des sud-africains. En effet, l’uruguayen Gaston Sirino et le vénézuélien José Ali Meza devraient être surveillés de près par les coéquipiers de Hamza Koudri pour éviter toute surprise désagréable. Il y a lieu de rappeler que les membres de la délégation sud-africaine a débarqué hier sur Alger dans un vol en provenance de Johannesburg. Un voyage assez tôt par rapport à la date de la rencontre prévue pour samedi dans le but de s’adapter au climat algérien, mais aussi pour récupérer physiquement du long safari et être prêt le jour du match.

Kader Bentounès