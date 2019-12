Ligue des Champions dâ€™Afrique : La JSK aujourdâ€™hui Ã  Casablanca

La JSK s’est envolée, aujourd’hui, en direction du Maroc pour rencontrer la formation du Raja Casablanca.

Ce derby maghrébin, prévu vendredi soir à 20h, compte pour la troisième journée de la phase des poules de la Ligue des Champions d’ Afrique.

Pour rappel, les deux formations se partagent la seconde place du groupe «D», derrière l’ES Tunis. Auteurs d’une large victoire, en championnat face au NC Magra (3-0), les coéquipiers du portier Benbot renouent ainsi avec la compétition continentale, qu’ils affectionnent particulièrement. Les Canaris, qui ont le vent en poupe en ce moment, ne veulent en aucun cas rater leur rendez- vous face au Raja. Ils veulent revenir avec un bon résultat pour avoir une option pour la qualification aux quarts de finale de cette prestigieuse compétition. «Nous devons réaliser un bon match et revenir avec un résultat positif, afin de maintenir la bonne dynamique de l’équipe. Ça sera certainement un match difficile, mais je pense que nous avons un bon coup à jouer à Casablanca. Le succès face au NCM nous a fait beaucoup de bien et nous permet d’aborder cette confrontation de coupe d’Afrique avec plus de sérénité et de détermination. On doit, cependant, oublier le championnat et nous concentrer sur notre prochain objectif.

Par ailleurs, le retour des blessés dans le groupe va nous permettre d’avoir des atouts supplémentaires pour cette rencontre», a déclaré le coach de la JS Kabylie, Hubert Velud, avant le départ de la délégation. A noter que les camarades de Hamroun ont repris les entraînements lundi matin à Tizi-Ouzou, avant de regagner Alger pour une mise au vert de 48 heures. Les Canaris se sont entrainés mardi après-midi au centre technique de Sidi Moussa, sur du gazon naturel. Le staff technique a pu bénéficier de l’ensemble de ses éléments pratiquement. Bounoua, Bencherifa, Addadi, Belgherbi, Saâdou ou encore Belaili, qui souffrait de blessures, se sont entraînés avec le reste de l’équipe. Pour ce déplacement au Maroc, le technicien français a convoqué 22 joueurs, dont les deux jeunes portiers Hadid et Hamdad. Pour leur part, l’attaquant Kenyan Juma et l’international Libyen Tubal sont restés à Tizi-Ouzou pour poursuivre leur rééducation. A souligner que cette rencontre sera dirigée par l’arbitre international Maârouf Eid Mansour, qui sera assisté par ses compatriotes Ali Taleb et Abou Rijal. L’autre rencontre du groupe «D» opposera, en Tunisie, l’Espérance de Tunis à l’AS Vita Club (RD Congo).

Redha M.