Autrement dit : Terrain de jeu ?

Dans un entretien récent, l'émissaire de l'ONU, Ghassan Salamé, a eu cette phrase qui résume parfaitement l’imbroglio de la crise libyenne et ses ramifications en affirmant que «les armes arrivent de partout». Des puissances régionales qui sous-traitent pour le compte d’autres puissances sont accusées de mener une guerre par procuration. Depuis la chute, en 2011, du régime de Mouammar el Guedaffi, des luttes de pouvoir et des milices armées sèment le chaos avec pour objectif le contrôle des raffineries du pétrole. Depuis le 4 avril dernier, la descente aux enfers s’est accélérée avec l’offensive des forces du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est, sur Tripoli, siège du Gouvernement d'union nationale (GNA) reconnu par l'ONU. Une offensive encouragée à l’ombre de calculs et de desseins inavoués. Washington a, maintes fois, exprimé sa préoccupation d'une interférence dans le conflit de la Russie soupçonnée de soutenir les pro-Haftar, qui bénéficient aussi du soutien discret des Emirats arabes unis et de l'Egypte. Moscou dément catégoriquement et parle d’entreprises privées de sécurité. Une version fuligineuse quand on sait la mainmise du président Poutine sur les affaires du pays. L’implication récente de la Turquie aux côtés du GNA a porté la crise à son paroxysme. L’Egypte en premier qui dénonce les velléités Turques de contrôler la Libye «voisine». L'alignement de la Turquie avec le GNA est dicté par plusieurs facteurs, dont certains géopolitiques et idéologiques. Ankara veut surtout contrecarrer l'influence des acteurs comme les Emirats et l'Egypte, qui soutiennent Haftar et qui sont hostiles aux courants islamistes proches d'Ankara. Il existe également d'autres motivations d'ordre économique et stratégique, alors que des gisements d'hydrocarbures découverts en Méditerranée orientale aiguisent l'appétit de la Turquie mais aussi d'autres pays riverains —Grèce, Egypte, Chypre et Israël—, aux relations tumultueuses avec Ankara. Menacée de sanctions par l'Union européenne pour ses forages jugés «illégaux» au large de Chypre, île dont elle occupe la partie nord, la Turquie entend ainsi s'appuyer sur un autre accord avec la Libye sur la délimitation maritime pour mettre fin à son isolement en Méditerranée orientale et faire valoir des droits sur l'exploitation des hydrocarbures. Cependant, d’autres complications demeurent, et en premier lieu les tensions russo-américaines. Sentant le terrain leur échapper, des responsables américains se sont entretenus, en novembre, avec le maréchal Haftar et se sont déclarés «gravement préoccupés par l'exploitation du conflit par la Russie». Après une visite d'une délégation du GNA à Washington, la Maison-Blanche avait appelé le maréchal Haftar à cesser son offensive contre la capitale libyenne. Est-ce suffisant pour redonner de l’espoir sachant qu’outre atlantique, la politique cristalline est loin d’être une marque de fabrique.

M. T.