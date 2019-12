Tunisie : Echec du processus de formation du gouvernement

Le chef du gouvernement désigné, Habib Jemli, a pris, lundi, la décision de former un exécutif de compétences nationales indépendantes des partis, affirmant qu'il n'a pas consulté le parti Ennahdha pour opter pour ce choix.

M. Jemli a annoncé, lors d'une conférence de presse lundi soir, après un entretien avec le président Kais Saied, qu'il avait décidé de former un gouvernement de compétences nationales indépendantes des partis, dont le mouvement Ennahdha. Il a tenu à préciser à cet égard que le président de la République «n'était pas au courant de ce qui se passait dans les coulisses sur la formation du gouvernement du président», notant que «l'entretien avec le chef de l'Etat au palais de Carthage, avait pour but de se concerter sur les portefeuilles de Défense et des Affaires étrangères (du ressort du président de la République), selon la constitution tunisienne». Mais alors que certaines sphères politiques qualifient d’échec le processus de formation du gouvernement, le mouvement Ennahdha affirme que celui-ci «n’a pas échoué», soulignant la poursuite des concertations à ce sujet, rapporte l'agence TAP. «Le mouvement Ennahdha est plus que jamais déterminé à mener à bien ce processus», a indiqué cette formation politique par la voix de son dirigeant Noureddine Arbaoui qui s’exprimait lors d’un point de presse à Tunis. D’après lui, la composition du nouveau gouvernement sera annoncée dans les plus brefs délais. Ennahdha a imputé la responsabilité de ce blocage au courant démocrate, accusé de perdre beaucoup de temps lors des concertations au cours de la période allant du 8 au 22 décembre courant. «En dépit de l’acceptation de la plupart de ses conditions, le courant démocrate n’était pas prêt à participer au gouvernement», regrette le mouvement Ennahdha, selon l'agence TAP.

Pour Noureddine Arbaoui, membre du bureau politique du mouvement Ennahdha, l’hypothèse de passage à un gouvernement de technocrates est à présent privilégiée. «Toute coalition avec le parti Qalb Tounes devrait relever des prérogatives du chef du gouvernement désigné Habib Jemli», a-t-il dit. Commentant les raisons de l'échec du marathon de négociations, en particulier sa rencontre avec le Quatuor vendredi et samedi dernier (Parti Ennahdha, Mouvement Echaab, Parti démocrate et Mouvement Tahya Tounes), M. Jemli a indiqué qu'il était «surpris par les décisions des partis, malgré l'avancement des négociations avec eux qui ont atteint le stade de la présentation des candidatures pour les portefeuilles ministériels».

Le chef du gouvernement désigné a critiqué la scène politique produite par les récentes élections législatives, la qualifiant de d'«exceptionnelle non comparable aux résultats de 2014 ou 2011 et une véritable gageure qui a créé des tiraillements entre les partis et au sein des partis eux-mêmes». Les consultations concernant la formation du gouvernement ont échoué après le refus des partis du mouvement Ennahdha (54 députés), Tahya Tounes (14 députés), le Mouvement démocrate (22 députés) et le mouvement Echaab (16 députés) de faire parti du prochain gouvernement, dans des déclarations officielles publiées dimanche.

M. T. et Agences