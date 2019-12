Sahara Occidental : Brahim Ghali reconduit Ã  la tÃªte de la RASD

Les congressistes sahraouis ont rendu un vibrant hommage, en observant une minute de silence à la mémoire du chef d’état-major et vice-ministre de la Défense nationale, le général de corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah.

Le 15e congrès du Front Polisario, qui se tient à Tifariti, territoires sahraouis libérés, depuis le 19 décembre dernier, a reconduit, hier, lors de la sixième journée des travaux, Brahim Ghali, au poste du Secrétaire général du Front Polisario. Celui-ci a obtenu 1.808 voix, soit 86,10% des suffrages exprimés. En vertu de l’article 51 de la Constitution de la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD), le Secrétaire général du Front Polisario est, de facto, le chef de l’État sahraoui.

Les résultats du vote ont été annoncés, en cette matinée, après une minute de silence, observée, avec émotion, par les congressistes à la mémoire du Général de corps d’Armée, vice-ministre de la Défense nationale et Chef d’État-major de l’Armée nationale populaire (ANP), Ahmed Gaïd Salah.

Brahim Ghali est vu comme une personnalité qui jouit d’une large unanimité au sein du Front Polisario et qui possède une forte assise parmi les militants et le peuple sahraoui en lutte pour son indépendance.

Ses compagnons louent ses faits d’armes depuis le déclenchement de la résistance populaire aux débuts des années 1970 au sein des rangs du Mouvement pour la libération du Sahara occidental, l’organisation politique ayant précédé la naissance du Front Polisario, dont il a été le premier Secrétaire général en 1973. Depuis cette glorieuse étape dans l’histoire du peuple sahraoui, Ghali continue à assumer des fonctions de grande importance au sein du Front et de la RASD.

M. Ghali a été ministre de la Défense pendant la guerre de Libération, avant d’occuper des postes clés dans la diplomatie, notamment à Madrid et à Alger. Après le décès du président Mohamed Abdelaziz, en 2016, il occupe le poste de SG du Front Polisario, ce qui fait de lui le président de la RASD, conformément à la Constitution sahraouie.

Dans une déclaration à la presse, le porte-parole du 15e Congrès du Front Polisario, Oubi Bouchraya Bachir, a annoncé, dans ce contexte, le prolongement de 48 heures des travaux du Congrès. À cet effet, le responsable sahraoui a fait savoir que cette prolongation a été décidée afin de garantir la transparence et la crédibilité de l’opération de vote.

Suite à sa reconduction, Brahim Ghali devra prononcer un discours marquant la clôture du 15e Congrès du Front Polisario.

Solidarité internationale avec le peuple sahraoui

Une Conférence internationale latino-américaine de solidarité avec le peuple sahraoui se tiendra au mois de mai prochain. Elle aura pour mission de sensibiliser sur la cause sahraouie et lutter contre la désinformation marocaine. C’est ce qu’a fait savoir, mardi, dans une déclaration à la presse, le coordinateur de l’Association équatorienne d’amitié avec le peuple sahraoui (AEAPS), Pablo De La Vega, en marge des travaux du 15e Congrès du Front Polisario

À cette occasion, De La Vega a souligné que pas moins de 11 associations de solidarité avec le peuple sahraoui en Amérique latine se sont concertées pour la tenue de cette réunion internationale au Panama ou en Colombie, en mai 2020.

«Il s’agit des Associations de solidarité avec le peuple sahraoui, au Brésil, Argentine, Chili, Bolivie, Pérou, Équateur, Venezuela, Colombie, Mexique, Panama, Nicaragua et Cuba», a précisé le coordinateur de l’AEAPS, avant d’ajouter que cette rencontre internationale se veut un espace de coordination des efforts entre les différentes associations, pour une sensibilisation sur la question sahraouie à l’échelle de tous les pays du continent.

Le même responsable a, d’autre part, mis en évidence les avantages de cette conférence internationale. «Cet évènement permettra de faire connaître la question du Sahara occidental à d’autres peuples de l’Amérique latine», a-t-il assuré, non sans rappeler que son association, créée il y a dix ans, compte parmi ses membres des intellectuels, des professeurs universitaires et des humanitaires.

Pablo De La Vega est, d’autre part, revenu sur l’ouverture d’une représentation diplomatique du Sahara occidental à Quito, en décembre 2015, louant sa pertinence. Il a, ainsi, révélé que cette action a permis de mieux faire connaître la cause sahraouie.

«L’AEAPS entretient aussi des relations et des accords avec des institutions universitaires et culturelles, dont l’université de Quito baptisée Tifariti, outre d’autres activités en coordination avec l’ambassade sahraouie en Équateur, l’Institut des hautes études de journalisme, ainsi que les comités des droits de l’homme équatorien et sahraoui», a-t-il expliqué, saluant à l’occasion les échanges entre des municipalités équatoriennes et les villes sahraouies.

«Nous tentons de lutter aussi contre la désinformation entreprise par le Maroc, et ce à travers des expositions photos sur la situation du peuple sahraoui, des festivals, afin de garantir un maximum de présence sahraouie», a-t-il soutenu, avant d’émettre le vœu de visiter les territoires sahraouis occupés. Pour rappel, la position équatorienne envers le Sahara occidental n’a pas changé depuis le 17 décembre 1982.

Sami Kaidi