AS-Motors : Des motos avec un grand taux dâ€™intÃ©gration

«AS-Motors» est l’une des entreprises algériennes qui veut apporter de la valeur ajoutée à l’économie nationale. Spécialisée dans la production de motocycles et cyclomoteurs, l’entreprise a marqué sa présence à la 28e édition de la foire de la production nationale qui se tient au Palais des expositions d’Alger pour faire connaître ses produits mais aussi permettre aux visiteurs professionnels et les citoyens de découvrir cette marque familiale qui avait débuté dans la production en 2010 par un premier véhicule à trois roues avant de se spécialiser dans le montage des motocycles pour handicapés moteurs.

Située dans la zone d’activité d’Ain Taghrout (Bordj Bou-Arréridj), «AS-Motors» propose une gamme «variée» de scooters et de motos, allant du scooter de ville 50 cc à la moto de 250 cc, tout en assurant la disponibilité des pièces de rechange et accessoires répondant aux normes de qualité sécurité. Pour le directeur commercial et de communication, Ismail Khebaba, dans l’optique d’augmenter le taux d’intégration dans la production de motocycles, «AS-Motors» s’attaque actuellement à un projet industriel, à savoir au chantier d’une usine de fabrication. Cette nouvelle usine occupe une superficie de 4.000 m2 et sera composée d’une unité de fabrication de châssis achevé à environ 90%. Elle sera opérationnelle en mars 2020, d’une unité d’injection plastique achevée à hauteur de 20% et qui sera fonctionnelle d’ici mars 2021, d’une unité de peinture acier et d’un atelier de peinture plastique. L’usine en question aura en premier lieu une capacité de production de 1.000 motos par jour.

Selon Khebaba, pour parvenir à son objectif, la société avait programmé un investissement total d’un milliard de dinars sur trois ans. «Déjà, 200 millions ont été injectés dans des technologies de pointe, ce qui augmentera considérablement le taux d’intégration», a-t-il révélé, affirmant que pour atteindre le taux d’intégration escompté, «AS-Motors» a investi dans la robotisation des soudures, des machines de transformation métal, l’achat de moules pour carénages et dans des bureaux d’études de conception et de prototypage. Durant la manifestation économique, la marque présente une gamme de produits d’une douzaine de motos et de scooters, elle propose une offre globale pour le grand public en se concentrant sur le marché des deux roues et sur la qualité qui, par ailleurs, est son cheval de bataille. «C’est ainsi que nous proposons aux Algériens un produit de qualité, à moindre coût pour enfin leur permettre d’avoir le pouvoir d’achat qu’ils méritent», a expliqué le directeur commercial de l’entreprise. Les modèles «Roma» et «Matrix» sont, selon notre interlocuteur, les produits phares de la marque. Ils représentent aujourd’hui pas moins de 70% des ventes et sortiront de la fabrique avec un taux d’intégration de plus de 70% avant d’atteindre les 90%. Côté commercialisation, la société s’est implantée principalement sur le littoral, dans 18 wilayas avec environ 22 points de vente. Le travail effectué par la direction de l’entreprise depuis sa création en 2010 lui a permis de s’emparer de 10% du marché des motocycles en Algérie, ce qui lui a permis aussi d’augmenter son chiffre d’affaires de 48% entre 2017 et 2019. Pendant toute la durée du Salon, «AS-Motors» propose des prix très concurrentiels sur tous ses modèles exposés sur son stand au Pavillon G.

Mohamed Mendaci