M. Abdelghani Benbetka, PDG du Holding Algeria Chemical SpÃ©cialities ACS/Spa : Â«Nous sommes dans une dÃ©marche stratÃ©gique dâ€™exportation et de renforcement de lâ€™intÃ©gration nationaleÂ»

En tant qu’élément fondamental dans la stratégie de l’État pour le développement du pays, le secteur de l’industrie est appelé

à jouer un rôle moteur dans la réalisation de la croissance économique, de création d’emploi, mais aussi de substitution aux importations. Des orientations qui guident la politique du Holding Algeria Chemical Spécialities ACS/Spa, souligne son PDG, M. Abdelghani Benbetka, dans l’entretien qu’il nous a accordé.

• El Moudjahid : L’Algérie se donne une nouvelle ambition qui consiste à stimuler sa production nationale par la valorisation et l’exploitation optimale de son potentiel industriel dans le but d’assurer l’émergence d’activités structurées aptes à répondre à la demande interne avec des perspectives à l’export. Où en est votre groupe dans cette stratégie et quelle est votre feuille de route dans le cadre de cette démarche ?

M. Abdelghani Benbetka : Le Holding ACS/Spa s’inscrit dans une vision stratégique qui a pour finalité de se libérer de la dépendance au commerce international, elle vise à promouvoir la production nationale par la rénovation et le perfectionnement de son potentiel de production, et le remplacement progressif des importations par la production locale, en commençant par les industries les plus simples pour aboutir à une production industrielle diversifiée de biens complexes. Le Renforcement de la production nationale par des produits de qualité est le premier axe stratégique arrêté par Holding ACS/Spa et décliné à toutes ses filiales. Le modèle de développement mis en place par le Holding ACS/Spa, qui a pour objectif la construction d’un système productif efficace et diversifié, est basé essentiellement sur les axes stratégiques, à savoir le développement du processus de diversification des produits et la création de nouveaux domaines d’activité stratégiques et de nouveaux segments opérationnels visant le renforcement de la production nationale, ainsi que l’accompagnement des start-up au vu de leur importance dans la relance de l'économie nationale, le développement de la politique d’intégration économique afin de promouvoir la production nationale et de réduire la facture des importations, ainsi que la mise en œuvre de projets ciblés, en privilégiant les produits de substitution à l’importation et le passage graduel à un investissement lourd, en intégrant progressivement le progrès technologique. La protection de l’environnement, par le développement de la politique de récupération, recyclage et transformation du papier, plastique, verre et huiles usagés, est aussi au centre de nos préoccupations. Tout comme l’orientation de la politique de marketing et de commercialisation des produits vers l’exportation, et la participation au développement de l’industrie chimique en Algérie, par la fabrication des produits chimiques nécessaires aux activités industrielles, avec la mise en place des mécanismes permettant d’atteindre cet objectif à moyen terme.

Le partenariat international est un autre axe stratégique, mais aussi incontournable dans la conduite du développement industriel, pour la maîtrise des nouvelles technologies et l’accès aux marchés extérieurs. Êtes-vous inscrit dans cette vision ?

Depuis des décennies, l’Algérie a consenti beaucoup d’efforts pour rendre l’économie algérienne plus attractive aux capitaux étrangers, et offrir aux investisseurs étrangers un bon climat d’affaires, pour permettre aux entreprises publiques une insertion réussie dans l’économie mondiale. L’Industrialisation par substitution aux importations (ISI) est un modèle de développement économique qui consiste à réduire la part d’importations afin de développer le potentiel industriel national, freiner le transfert de devises et absorber le chômage local. Pour le Holding ACS/Spa, le partenariat, qui constitue un outil stratégique de développement, est tributaire de la technologie qu’il véhicule, visant soit à conforter la production nationale pour les besoins internes, soit à intégrer les produits auparavant importés ou alors pour dégager un excédent dédié à l’exportation après la satisfaction du marché national. Le Holding ACS/Spa a discuté plusieurs projets, mais il vise uniquement des partenariats de qualité, où la valeur ajoutée est assurée ; une valeur ajoutée pour le Holding, pour le marché nationale ou pour l’économie nationale à une échelle plus large. C’est ce qui nous intéresse le plus maintenant, notre pays ayant besoin de tout le potentiel des opérateurs économiques. Dans ce contexte, plusieurs partenariats sont en cours de discussion. Un partenariat a été concrétisé, dans cette dynamique, avec la création d’une société mixte algéro-française, dans le cadre de la règle 51/49, dénommée SEDIVER Algérie, qui consiste en la fabrication d’isolateurs électriques haute tension, en verre trempé avec trois entreprises publiques affiliées aux Holdings ACS, ELEC El-Djazaïr et SONELGAZ, en partenariat avec la société SEDIVER. L’usine est en phase d’installation à Ténès. Le taux d’intégration avoisinera les 40%, dans un premier temps, et atteindra les 100%, à terme.

L’exportation est un autre aspect central de la politique de diversification de l’économie nationale prônée par les autorités du pays. Quelles sont vos ambitions à ce niveau ?

La stratégie du Holding ACS/Spa, issue des orientations des pouvoirs publics, est réellement imposée par l’évolution incommensurable de l’économie mondiale, notamment la substitution aux hydrocarbures, l’émergence des start-up à l’échelle internationale, la création des zones de libre-échange, etc. Le Holding ACS/Spa est inscrit dans une démarche stratégique d’exportation bicéphale, la première visant à exporter vers le marché international, africain notamment, une gamme de produits, après la satisfaction du marché national, et une autre, visant à produire pour une seule finalité qu’est l’exportation.

Pour les deux derniers exercices, le Holding ACS/Spa a exporté vers plusieurs pays africains, notamment la Gambie, La Mauritanie, la Tunisie et le Burkina-Faso, des produits relatifs à la peinture, au sac de ciment, au carton, et des articles parapharmaceutiques pour plus de 130 millions de dinars, et n’étaient les entraves et contraintes d’ordre administratif, bancaire et logistique, ce chiffre aurait été beaucoup plus important.

Les produits locaux n’arrivent pas à soutenir la concurrence internationale et arrivent très mal à pénétrer les marchés extérieurs. Est-ce une question de critères ?

Pour le premier critère qu’est la qualité, le produit national est de bonne qualité et de surcroît certifié ou conforme à des normes et exigences internationales, du moins pour celui produit par des entreprises publiques. Mais le paradoxe est qu’il n’arrive pas à concurrencer le produit importé en Algérie, et ce pour diverses raisons, dont le manque de contrôle qualité des produits importés dans certains domaines d’activité. Pour le prix, il reste tributaire de deux paramètres principaux : l’offre et la demande, d’une part, et les coûts de revient, d’autre part, et c’est le deuxième critère qui peut réellement disqualifier certains produits locaux vis-à-vis de la concurrence internationale. Mais là aujourd’hui, j’insisterai beaucoup plus sur la culture d’exportation.

En effet, et malheureusement, l’Algérie dispose actuellement d’une culture d’importation développée depuis l’indépendance, mais pas d’une culture d’exportation, qui se résume uniquement aux hydrocarbures. Par conséquent, il y a lieu de se pencher sérieusement sur une politique nationale d’exportation, un sujet que le président de la République a abordé clairement dans son dernier discours. Les contraintes administratives et logistiques citées plus haut sont une résultante inévitable du manque de maturité de tous les intervenants dans le processus d’exportation.

Le développement de l’intégration industrielle dans la production nationale pour se substituer aux importations est une finalité de la reconfiguration du secteur. Un défi majeur qui exige des préalables en matière de qualification, de normes et de standards. Êtes-vous inscrit dans cette perspective et quel est votre positionnement sur le marché interne ?

Je peux vous assurer que le Holding ACS/Spa dépasse largement cette phase et ambitionne même d’entamer la deuxième phase qu’est l’exportation des produits intégrés. Le Holding ACS/Spa s’inscrit pleinement dans une stratégie de mise en place des mesures d’incitation pour attirer davantage d’investisseurs privés locaux et internationaux dans la production nationale, avec l’objectif de réduire la facture d’importation, diversifier l’économie, de maximiser l’intégration nationale et de développer une sous-traitance nationale compétitive, innovante et créatrice de valeur, qui permettra, ainsi, de satisfaire une grande partie de la demande des opérateurs économiques.

Le Holding ACS/SPA a développé, uniquement durant les deux derniers exercices, plus de 97 produits auparavant réputés exclusifs à l’importation, dont 72 produits sont homologués par nos clients et commercialisés. Par ailleurs, 25 autres produits sont en cours de développement et 8 projets sont en perspective de développement dans nos laboratoires.

À noter que pour seulement un de nos groupes spécialisés dans la production des caoutchoucs et plastiques, à savoir l’ENPC, le lancement des produits développés et intégrés a permis de couvrir un taux de 18% des besoins nationaux importés, soit l’équivalent de 5 millions d’euros sur un marché global estimé à 27 millions d’euros. Parmi les produits intégrés, on peut vous citer la butté isolante de fixation de rail, la semelle sous rail, la scellé, la housse d’emballage, disque électro-frein pour rideau électrique, un kit de 52 composants en plastique pour motocycle et scooter.

Vos projections à moyen terme ?

Le Holding ACS/Spa envisage de consolider sa stratégie, avec la complémentarité optimale et mature des trois premiers axes stratégiques, à savoir le renforcement de la production nationale, l’intégration économique et l’exportation.

Cela étant, avec un partenariat stratégique et efficace avec l’université algérienne et les start-up, en mettant les mécanismes nécessaires pour la réussite d’un comité chimie prévu à cet effet, ce dernier se dotera d’un cadre administratif permettant en amont d’innover avec le développement des produits de qualité, en partenariat avec l’université et à l’écoute des besoins explicites et implicites du marché et de nos partenaires.