Le gÃ©nÃ©ral major SaÃ¯d Chengriha : Chef dâ€™Ã©tat major de lâ€™ANP par intÃ©rim

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a nommé le général-major Saïd Chengriha en qualité de chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP) par intérim suite au décès du général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, a indiqué un communiqué de la présidence de la République.

«Suite au décès du Général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, le président de la République, ministre de la Défense nationale, chef suprême des Forces armées, M. Abdelmadjid Tebboune, a nommé, lundi 23 décembre 2019, le général-major Saïd Chengriha en qualité de chef d'état-major de l'Armée nationale populaire par intérim», lit-on dans le communiqué.

Le général-major Saïd Chengriha, nommé chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim, suite au décès du général de corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, a occupé plusieurs postes au sein de l’Armée dont le dernier a été celui de Commandant des Forces terrestres.

Né le 1 août 1945 à El Kantara (Biskra), le général-major Chengriha a obtenu des diplômes militaires dans la formation fondamentale, les cours d’application, les cours de chef de Compagnie de Chars, des Capitaines de l’arme des Blindés ainsi que les cours d’état-major et les cours supérieurs de guerre.

Il a eu à assumer, au sein du corps de bataille terrestre, les fonctions de commandant de Bataillon de Chars de Combat/Brigade blindée, chef d’état-major d’une Brigade blindée, commandant d’une Brigade blindée (3e Région militaire) et chef d’état-major d’une Division blindée et commandant de l’Ecole d’application de l’arme des Blindés (5e Région militaire). Il a également occupé le poste de commandant d’une Division blindée (2e Région militaire), adjoint au commandant de la 3e Région militaire et commandant de la 3e Région militaire.

Le général-major Chengriha, qui a participé à la campagne du Moyen-Orient en Egypte, a été promu au grade de général en 1998, puis au grade de général-major en 2003. Il occupait le poste de commandant des Forces terrestres depuis septembre 2018, avant d’être nommé chef d’état-major de l’ANP par intérim. Il a été décoré de la médaille de l’ANP 3e Chevron, la médaille de participation de l’ANP aux deux guerres du Moyen-Orient (1967 et 1973), la médaille du mérite militaire et la médaille d’honneur. Le général-major Saïd Chengriha est marié et père de six enfants.