Le dÃ©funt Ahmed GaÃ¯d Salah a consacrÃ© sa vie au service de lâ€™ANP et de lâ€™AlgÃ©rie : Un grand patriote sâ€™en va

Ahmed Gaid Salah, vice-ministre de la Défense nationale, général du corps d’armée et chef d’état-major de l’ANP a été rappelé à Dieu, hier matin des suites d’un arrêt cardiaque à son domicile. Très vite, la nouvelle tragique s’est répandue à travers le pays, suscitant un sentiment de tristesse collectif auprès de larges pans de la population reconnaissant les mérites du défunt ravi aux siens, à l’institution militaire où il s’est distingué par un parcours élogieux et à toute l’Algérie.

Une Algérie qu’il a su préserver de toutes dérives et placée à l’abri des différentes menaces, plus particulièrement durant ces derniers mois caractérisés par la dynamique citoyenne dans le sillage des complots visant à déstabiliser le pays et attenter à sa stabilité et sa sécurité ont été déjoués grâce à la vigilance de l’ANP qui s’est appliquée scrupuleusement au respect des consignes émises par son haut commandement. Moudjahid à l’âge de 17 ans aux côtés de ses compagnons d’armes qui ont libéré le pays du joug du colonialisme, le défunt, pétri de valeurs patriotiques ne pouvait que persévérer sur cette voie de sauvegarde de l’Algérie et de son peuple, sans jamais se départir de l’engagement dont il a fait le principe cardinal de toute sa carrière militaire.

Né le 13 janvier 1940 dans la localité d’Ain Yagout à Batna, Ahmed Gaid Salah à eu d’abord à militer, adolescent, au sein du mouvement nationaliste, une décision déjà révélatrice de son caractère anticolonialiste foncièrement opposé à toute forme d’asservissement et d’aliénation de l’Algérien par l’occupant. Avant même d’accéder à l’âge adulte, sa conscience nationaliste a déjà fait sa mue et Ahmed Gaid Salah rejoint en 1957, les rangs de l’ALN qui a arraché, au prix de hautes luttes, l’indépendance de l’Algérie et rétabli sa souveraineté.

Au maquis, le défunt ne mettra pas beaucoup de temps pour être désigné commandant des 21e, 29e et 39e compagnies de l’ALN, selon sa biographie communiquée par le ministère de la Défense nationale. A l’indépendance, après un cycle de formation en Algérie, durant deux ans et en URSS, également deux ans, de 1969 à 1971, il a été diplômé, notamment de l’Académie de Vystrel (Moscou).

Le défunt avait aussi participé, en 1967, à la campagne du Moyen Orient en Egypte. Il a eu à assumer au sein du corps de bataille terrestre les fonctions suivantes : commandant de groupe d’Artillerie, commandant de Brigade, commandant du Secteur opérationnel Centre/Bordj Lotfi (3e Région militaire), commandant de l’Ecole de formation des Officiers de Réserve (Blida/ 1re R.M) , commandant du Secteur opérationnel Sud de Tindouf en 3e R.M, commandant adjoint de la 5e R.M, commandant de la 3e R.M et commandant de la 2e R.M.

En 1993, il a été promu au grade de général-major. L’année suivante, en 1994, il a été nommé commandant des forces terrestres engagées dans la lutte contre le terrorisme. Le 3 août 2004, il a été désigné chef d’Etat-major de l’ANP avant d’être promu au grade de général de corps d’Armée le 5 juillet 2006. Depuis le 11 Septembre 2013, le général de corps d’Armée, Ahmed Gaid Salah est vice-ministre de la Défense nationale, chef d’Etat-major de l’ANP.

Il a été décoré de la médaille de l’ALN, la médaille de l’ANP 3e chevron, médaille de participation de l’ANP aux guerres du Moyen-Orient 1967 et 1973, la médaille de Bravoure, la médaille du mérite militaire et la médaille d’honneur.

Jeudi dernier, le défunt a été décoré de la médaille de l’Ordre du mérite national de rang «SADR», par le nouveau président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en signe de reconnaissance à ses efforts et à son rôle durant cette période sensible ayant permis de respecter la Constitution et préserver la sécurité des citoyens, du pays et des institutions de la République.

Karim Aoudia