Lâ€™alliÃ© sincÃ¨re et fort dans UNE pÃ©riode cruciale : Mission accomplie

Il restera à jamais dans la mémoire des Algériens : Ahmed Gaïd Salah, le chef d’état-major de l’ANP, dont le dernier hommage public lui été rendu par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dès la fin de sa prestation de serment, jeudi dernier. C’est à titre exceptionnel que M. Tebboune a décerné la médaille de l’Ordre du mérite national du rang «Sadr» à celui qui a dignement servi l’institution militaire dans une conjoncture où le pays faisait face à de multiples menaces autant internes qu’externes.

Le général du corps d’Armée, Ahmed Gaid Salah était un soutien et un allié fort des Algériens dans une période cruciale. «C’est l’homme qui a sauvé l’Algérie», ont témoigné, hier, des internautes et des citoyens, dès l’annonce de son décès. C’est l’homme qui a réussi à consacrer le principe de «l’Armée, gardienne des institutions et des valeurs nationales», a-t-on précisé.

L’homme, soucieux de l’intérêt du pays, a largement honoré ses engagements, dans une conjoncture des plus difficiles que le pays a eu à traverser. En pleine décennie noire, c’était lui qui commandait les forces terrestres dans le cadre de la lutte antiterroriste. Gaid Salah a également fait les grandes écoles militaires, et jouit d’une bonne expérience sur le terrain, ce qui a été un atout dans le processus de professionnalisation et de modernisation de l’ANP. Une Armée qui occupe, aujourd’hui, un rang de choix dans le gotha des institutions militaires mondiales.

De même, depuis plus d’une décennie, il a œuvré au renforcement des liens Armée/peuple. Les troupes, sous son commandement, lui reconnaissent aussi, une proximité inédite avec la base.



Accompagnateur pacifique et allié fort



En optant pour la solution pacifique de résolution de la crise politique, Gaïd Salah a fait son choix dans un cadre constitutionnel. Dès le début, il s’est positionné aux côtés des citoyens, contre la Issaba (bande). Dans tous ses discours depuis le 22 février, le général de corps d’Armée s’est engagé dans l’accompagnement du mouvement populaire à travers, notamment la protection des manifestants. Le Hirak algérien est ainsi, devenu une référence mondiale. Aucune effusion de sang n’a été enregistrée à travers le territoire national. Un autre engagement, celui de l’accompagnement opérationnel des marches populaires. «L’ANP a la responsabilité d’avoir permis à son peuple de surmonter cette phase dans un climat sûr et serein, garantissant le bon fonctionnement de toutes les institutions de l’Etat et qu’elle est entièrement attentive à l’assainissement de notre pays de l’infamie, de la corruption et des corrompus, à travers l’accompagnement de la justice, en lui permettant d’exécuter, effectivement et concrètement, ses nobles missions, et de faire rupture avec les pratiques et les comportements du passé qu’imposait la bande à la justice», avait déclaré Ahmed Gaid Salah, en dévoilant les engagements de l’institution militaire.

Priorité majeure, la stabilité. «L’ANP, attachée à ses missions constitutionnelles claires, et conscientes de la sensibilité de la situation et de la gravité des défis et enjeux actuels, œuvre à la défense de l’Etat et à la protection de la souveraineté et de l’unité nationales, et du peuple quelles que soient les circonstances», a-t-il, en outre, soutenu.



Proche du peuple



Convaincu que l’élection présidentielle remettra l’Algérie sur les rails de la légalité constitutionnelle, il s’est entièrement investi dans ce processus, notamment à travers la sécurisation de l’opération électorale et des urnes. Mais aussi des candidats et des électeurs.

Le vote s’est déroulé sans aucun incident majeur. «Dans ce cadre précisément, nous réitérons que nous veillerons à réunir toutes les conditions de réussite de ces élections, notamment sur le plan sécuritaire. Tout comme nous réitérons, une fois encore, que l’Armée nationale populaire accompagnera le processus électoral dans toutes ses phases, tel que nous nous sommes à maintes fois engagés à le faire et ce, contrairement à ce que véhiculent certains porte-voix tendancieux. Le peuple algérien, qui aspire tant à ces élections pour ouvrir une page rayonnante et prometteuse dans la marche de l’Algérie, est le seul à choisir en toute liberté, transparence et intégrité le Président qui mènera notre pays dans la bonne voie vers la destination espérée et la place naturelle et réelle qu’elle mérite», a-t-il dit lors de l’un de ses discours. Le général de corps d’Armée a également tenu, dans tous ses discours, à sensibiliser les Algériens pour une prise de conscience des dangers aussi bien internes qu’externes. «Nous sommes tous, peuple et armée, conscients des défis, des contradictions et des menaces qui pèsent sur le monde d’aujourd’hui, dont la majorité visent à nuire aux fondements de l’Etat national. Cette conscience, dis-je, nous a amenés à concevoir une stratégie sécuritaire solide, selon une approche globale, homogène et étudiée, une stratégie dont l’efficacité est reconnue par l’ennemi avant l’ami et dont le peuple algérien perçoit ses résultats et vit, grâce à Dieu, dans la quiétude et la tranquillité malgré les circonstances qui nous entourent au niveau régional, c’est dire que l’Armée nationale populaire a conservé la pertinence du processus historique national, tracé par les ancêtres et fièrement préservé par les successeurs, génération après génération», affirmait-il.

Ahmed Gaïd Salah a également réitéré dans tous ses discours, «la relation de proximité entre le peuple et son Armée». En ces circonstances précisément, «la conscience du peuple algérien s’est ravivée, trouvant en l’Armée nationale populaire, digne héritière de l’Armée de libération nationale et de son commandement nationaliste novembriste, un soutien total et une réaction favorable à ses revendications légitimes, ce qui a eu pour effet, la consolidation davantage de cette relation interactive entre l’Armée et l’ensemble des composantes de la société algérienne. Cette relation authentique, basée sur la confiance et la sincérité a largement contribué aujourd’hui à la conjugaison des efforts et mis l’Algérie sur la bonne voie pour dépasser la conjoncture actuelle et mener notre pays à bon port», ne cesait-il de rappeler.



Soutien à la justice dans la lutte contre la corruption



Une première dans les annales de la justice algérienne. D’ex-hauts responsables et des cadres supérieurs civils et militaires, ont été traduits devant les tribunaux pour des affaires de corruption, abus de fonction et dilapidation de deniers publics.

L’année 2019, aura vu la tenue d’un procès inédit, celui de deux anciens Premiers ministres et d’ex-ministres. Le général de corps d’Armée, Ahmed Gaid Salah, s’était engagé également, dans ses discours «à soutenir et accompagner la justice dans ses missions constitutionnelles» et «ouvrir tous les dossiers lourds liés à la corruption». Une mission délicate et un pari difficile gagné par les magistrats. «Concernant la justice, gérée par des hommes loyaux, nous nous sommes engagés, dans l’ANP, partant de nos missions constitutionnelles et nos prérogatives, à l’accompagner, la soutenir et l’encourager, ainsi qu’à lui fournir toutes les garanties et l’assister pour s’acquitter de ses missions dans les meilleures conditions, loin de toute forme de pression, et rouvrir tous les dossiers lourds, y compris ceux qui étaient délibérément jetés aux oubliettes au fond des tiroirs», avait assuré le général de corps d’Armée. Par ailleurs, Gaid Salah a réagi aux tentatives d’ingérences, affirmant que «L’Algérie, libre et souveraine dans ses décisions, n’accepte aucune ingérence ou diktat et ne se soumet à aucune tractation de la part de quiconque», a-t-il souligné lors d’une visite de travail au Commandement des Forces aérienne. Il a également géré cette période cruciale avec «une main de fer dans un gant de velours», en mettant en garde contre toute tentative de déstabilisation du pays.



L’histoire témoignera…



Dans son discours lors de sa visite à Oran, le général de corps d’Armée a, en outre, déclaré que «l’histoire témoignera de la sincérité de nos propos et de nos actes et que nous n’avons aucune autre ambition que de servir notre pays et de veiller à sa sécurité et sa stabilité, tandis que leurs espoirs et leurs manœuvres visant à porter atteinte à la réputation et la crédibilité de l’ANP échoueront, et celle-ci demeurera, malgré les complots des conspirateurs et l’animosité des vindicatifs, un fort soutien pour son peuple dans les épreuves et les crises, dans le cadre des dispositions de la Constitution et des lois de la République. Nous sommes profondément confiant que le peuple comprendra et mesurera la sensibilité de la situation et privilégiera l’intérêt national et que notre pays saura, grâce à Allah, sortir de cette crise, victorieux et triomphant comme nous l’avons toujours connu». Le peuple algérien a témoigné, hier, de la sincérité de l’homme, du combattant qui aura été au service de la patrie jusqu’à son dernier souffle…

Neila Benrahal