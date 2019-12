Le prÃ©sident tunisien prÃ©sente ses condolÃ©ances au prÃ©sident Tebboune

Le président tunisien Kaïs Saïed a adressé au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ses condoléances personnelles et celles du peuple tunisien suite au décès du Général de corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué un communiqué de la présidence de la République.

«Suite au décès du moudjahid général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu un appel téléphonique du président de la République de Tunisie, Kaïs Saïed, qui lui a présenté, en son nom et au nom du peuple tunisien frère, ses condoléances en cette douloureuse circonstance, demandant au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de transmettre ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt, que Dieu le Tout-Puissant l'accueille dans Son vaste paradis», a ajouté la même source.