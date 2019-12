Classe politique : hommage au dÃ©funt

Des personnalités politiques, des opérateurs économiques et des représentants de la société civile ont rendu, hier, un vibrant hommage au défunt général de corps d’Armée, chef d’état-major de l’ANP, vice-ministre de la Défense nationale, Ahmed Gaïd-Salah, décédé des suites d’un arrêt cardiaque.

Ainsi, le président du Conseil de la nation par intérim, M. Salah Goudjil, a affirmé que le général major Ahmed Gaïd-Salah, décédé lundi matin, était «un modèle de noble abnégation et don de soi au service de la patrie».

Dans un message de condoléances, M. Goudjil a écrit : «Nous avons été profondément attristés par la terrible nouvelle de la disparition de l’un des fidèles patriotes de l’Algérie, le général major Ahmed Gaïd-Salah, qui a voué sa vie entière à de hautes responsabilités et fonctions au sein de l’Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN). Ces missions assumées avec mérite et modestie tout au long de sa riche carrière font du défunt, un modèle de noble abnégation et don de soi au service de la patrie et il restera à jamais, dans la mémoire de ceux qui l’ont connu, un responsable chevronné et clairvoyant». «Face à la volonté du Tout-Puissant, nous ne pouvons que nous résigner en Le priant de nous aider à surpasser cette dure épreuve et devant la tristesse et la peine, nous ne saurons que nous abreuver à la source de la foi et nous incliner à la sérénité», a-t-il ajouté. Et d’affirmer à l’adresse des membres de sa famille et de ses proches : «Tout en partageant vos chagrin et douleur, je vous exprime mes sincères condoléances et vous témoigne ma profonde compassion, priant Allah, Tout-Puissant, de nous accorder, tous, la force et la patience, et d’accueillir le défunt en Son vaste paradis aux côtés de ceux qu’Il a gratifiés de Ses bienfaits et entourés de Sa grâce éternelle».

De son côté, le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, a affirmé que le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd-Salah «est l’homme qui s’est acquitté pleinement du devoir de fidélité à la préservation de l’Algérie et qui a fait sortir le pays de la crise de légitimité, sécuriser ses frontières et empêcher l’effusion du sang des Algériens».

Dans un message de condoléances, M. Chenine a écrit : «C’est avec une profonde tristesse et une grande affliction que j’ai appris le décès du général de corps d’Armée Gaïd-Salah».

«En cette pénible épreuve, l’Algérie perd, à travers le moudjahid général de corps d’Armée Gaïd-Salah, l’homme qui s’est acquitté pleinement du devoir de fidélité à la préservation de la patrie et qui a fait sortir le pays de la crise de légitimité, sécuriser ses frontières et empêcher l’effusion du sang des Algériens», a estimé le président de l’APN, priant Allah, Tout-Puissant, de lui «accorder son pardon et de le combler de Sa miséricorde aux côtés de ceux qu’Il a gratifié de Ses bienfaits et entouré de Sa grâce éternelle».

Abdelkader Bengrina a présenté ses sincères condoléances à l’Algérie et à la famille du défunt chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, le général des corps d’Armée Ahmed Gaïd-Salah, décédé hier : «Il a répondu à l’appel de la nation dans sa jeunesse, a pris les armes avec ses frères pour recouvrer la souveraineté du pays», a-t-il noté mettant l’accent sur «son rôle avec sa génération, pour protéger le pays durant de longues années de l’indépendance de l’Algérie. Il a montré une détermination de fer en ne ménageant le moindre effort pour éviter aux Algériens de sombrer dans le chaos et l’effusion de sang», rappelle encore le président du mouvement El Binaâ saluant l’engagement du défunt qui «a assumé pleinement ses responsabilités à la tête de l’institution militaire pour préserver la souveraineté populaire en privilégiant la solution constitutionnelle». Bengrina a conclu son message en priant Dieu de le bénir de Sa miséricorde et de l’accueillir en Son vaste paradis.

Le président du parti Talaie El Houriet, Ali Benflis, a présenté ses condoléances à l’institution militaire et la famille du défunt en son nom et celui des cadres et militants de sa formation, qualifiant de douloureuse la nouvelle du décès du vice-ministre de la Défense nationale chef d’état-major de l’ANP. Benflis prie le Tout-Puissant d’accorder Sa miséricorde à celui qui a marqué de son empreinte l’actualité nationale de ces derniers mois.

«Le général de corps d’Armée incarne le parcours de toute une vie au service de la nation», indique, pour sa part, le SG intérimaire dans son message de condoléances rappelant que le défunt a combattu farouchement le colonialisme français en rejoignant les rangs de l’ALN à la fleur de l’âge. Pour le candidat à la récente présidentielle, Gaïd-Salah à accompli avec brio la mission qui a été la sienne en sauvant l’Algérie et son peuple, dans une conjoncture des plus sensibles qu’a vécu le pays ces derniers mois. L’homme a tenu tous ses engagements tout en préservant le caractère pacifique des manifestations populaires et en accompagnant le peuple dans la consécration de sa souveraineté dans un cadre légaliste et conforme aux principes constitutionnels.

Abderrezak Makri, président du MSP, a lui aussi, fait part de ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt et à tous ses compagnons de lutte durant la glorieuse guerre de Libération nationale ainsi qu’au peuple algérien dans son ensemble. De son côté, le Forum des chefs d’entreprises (FCE) a présenté ses sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt moudjahid le général de corps d’armée Ahmed Gaïd-Salah.

«En perdant le défunt chef et moudjahid Ahmed Gaïd-Salah, l’Algérie a perdu un grand homme qui a contribué à la libération de l’Algérie et à sa construction après l’indépendance nationale. Que le Tout-Puissant l’accueille en Son vaste paradis», a noté le FCE dans son message de condoléances.

Salima Ettouahria