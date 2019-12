JournÃ©e dâ€™information Ã  TÃ©bessa : La formation continue dans le dÃ©veloppement des entreprises

L’impact de la formation continue dans le développement des entreprises économiques et la promotion l’économie locale et nationale a été souligné hier à Tébessa, lors d’une journée d’information sur «la promotion de l’apprentissage et la formation professionnelle continue comme pilier du développement des institutions économiques».

Les présents, universitaires, cadres d’entreprises et opérateurs économiques ont mis en avant l’importance de la formation des ressources humaines, qualifiées d’«élément fondamental» dans le développement économique. La directrice des relations extérieures au ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Akila Chergou, a déclaré qu’il était nécessaire de renforcer le système de formation continue afin de «développer les compétences acquises par les travailleurs et créer une atmosphère de compétitivité qui mène à l’amélioration du rendement de la promotion de l’économie». La même responsable a aussi souligné l’importance «d’identifier les besoins des entités économiques en matière de ressources humaines pour répondre aux exigences du développement et de la promotion».

Pour sa part, le directeur général du Fonds national pour le développement de l’apprentissage et de la formation continue (FNAC), Lakhdar Chenoufi, a relevé que la création de ce fonds en 1998 visait à couvrir les dépenses liées aux différents types de formation et à sensibiliser les entreprises économiques et les différents partenaires quant à l’importance de s’orienter vers l’apprentissage et la formation. Sur un autre registre, il a rappelé que les réformes menées par la tutelle visaient à «suivre et accompagner l’évolution économique», ajoutant toutefois l’importance de la rationalisation des dépenses dans le financement des programmes de formation professionnelle.

Plusieurs secteurs et partenaires économiques concernés ont participé à cette journée d’étude tenue au niveau de l’Institut national spécialisé dans la formation professionnelle (INSFP) de Boulhaf Dyr. Des accords de partenariat ont été signés en marge de cette journée entre le secteur de la formation professionnelle et les entreprises économiques étatiques et privées de Tébessa pour assurer des formations de recyclage aux travailleurs des entreprises et des stages de formation aux stagiaires.