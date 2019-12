Mostaganem : 65e anniversaire de la mort du chahid Bordji Omar

La wilaya de Mostaganem a commémoré dimanche le 65e anniversaire de la mort du chahid Bordji Omar, un des artisans du déclenchement de la glorieuse guerre de Libération nationale dans la région du Dahra.

La cérémonie de commémoration, à laquelle ont assisté des autorités civiles, militaires et des membres de la famille révolutionnaire, a été marquée par le lever de l’emblème national, la lecture de la Fatiha à la mémoire des chouhada et le dépôt d’une gerbe de fleurs devant la stèle du carré des martyrs de douar Ouled El Hadj, dans la commune de Benabdelmalek Ramdane.

A la maison de Bordji Omar, dans la commune de Benabdelmalek Ramdane, une exposition de photos a été organisée sur le parcours militant du valeureux chahid et de ses compagnons de la région, dont Benabdelmalek Ramdane (1928-1954), Bordji Kaddour (1931-1954). Le chahid Bordji Omar (1923-1954), un des dirigeants de la glorieuse Révolution de Novembre dans le Dahra, a entamé son activité politique en 1942 en adhérant au Parti du peuple algérien (PPA) puis à l’Organisation spéciale (OS) en 1948.

En collaboration avec le chahid Benabdelmalek Ramdane, membre du «Groupe des 22» et responsable national de la région ouest d’août à octobre 1954, il a œuvré à la préparation du déclenchement de la guerre de Libération nationale, à travers des réunions avec les militants et responsables de sections, notamment la réunion de préparation ayant regroupé à Oued Ires à proximité de Ouled El Hadj, 350 moudjahidine, et qui a été consacrée à la répartition des missions.

Bordj Omar est tombé au champ d’honneur en compagnie du chahid Bordji Kaddour le 22 décembre 1954 à Sidi Lakhdar (est de Mostaganem), dans un accrochage avec l’armée coloniale française, selon des sources historiques.