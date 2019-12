Commentaire : Un accompagnement patriotique

Le peuple algérien ne peut que témoigner de sa sincère reconnaissance envers les efforts méritoires consentis au service de l’Algérie, de sa sécurité et de sa stabilité, par le Haut Commandement de l’Armée nationale populaire sous la conduite du défunt général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP, un moudjahid qui a su rester fidèle à ses engagements et à ses principes. Il faut lui reconnaître le mérite de s’être rangé aux côtés du peuple algérien depuis l’émergence du vaste mouvement populaire, né un certain 22 février 2019. L’institution militaire, digne héritière de l’Armée de libération nationale, n’a jamais cessé de soutenir et d’accompagner le peuple algérien dans la concrétisation de ses légitimes revendications.

La crise politique a été résolue dans la quiétude, le calme et surtout sans violence et sans effusion de sang. L’ANP, sous la conduite du défunt général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP, a garanti le bon fonctionnement de toutes les institutions de l’Etat et s’est attelée à assainir le pays de la corruption et des corrompus, à travers l’accompagnement de la justice, en lui permettant d’exécuter sa mission en toute responsabilité.

C’est un des résultats les plus marquants, dans une phase cruciale de l’histoire de l’Algérie. Un accompagnement dénué de toute ambition politique, dicté par la seule défense des intérêts suprêmes de la Nation.

Le peuple est infiniment redevable vis-à-vis de notre institution militaire pour avoir pu exercer ses droits constitutionnels et légitimes qu’il a revendiqués depuis le début des marches populaires et que le Haut Commandement de l’Armée nationale populaire, sous la direction du défunt Ahmed Gaïd Salah, a veillé à en satisfaire la majorité.

L’histoire inscrira en lettres d’or le patriotisme et le dévouement du chef d’état-major de l’ANP, Ahmed Gaïd Salah, pour avoir mené à bon port, et en toute sécurité, le pays, de l’avoir mis à l’abri des abysses du chaos. Tant il était notoirement admis qu’il existait des cercles malintentionnés, des parties haineuses qui ne voulaient absolument pas que l’Algérie sorte indemne de la dure épreuve qu’elle avait à conjurer, qu’elle renoue avec la sécurité, la stabilité et le développement. Ces parties qui, dans le but d’accomplir leurs funestes desseins au nom d’intérêts étriqués et morbides, ont tenté vainement et désespérément, à maintes reprises, de déstabiliser la solidité du front intérieur et la force de cohésion de notre société. Des tentatives vouées à des échecs cuisants.

La réussite du scrutin présidentiel du 12 décembre 2019, avec l’élection à la majorité absolue d’Abdelmadjid Tebboune, aura été une victoire pour l’Algérie et le peuple algérien. L’œuvre de reconstruction nationale, la nouvelle république à laquelle aspirent tous nos compatriotes, se concrétiseront avec opiniâtreté, dévouement. Ce sera le meilleur hommage, un gage de fidélité à l’endroit d’un digne fils de l’Algérie.

Mohamed Bouraïb