Lâ€™ANP sous le commandement de GaÃ¯d Salah : Une gestion sous le signe de la modernisation et la professionnalisation

«Les résultats des grandes étapes parcourues, ces dernières années, par l’Armée nationale populaire dans tous les domaines et à tous les échelons, sont désormais manifestes et palpables, ce qui a permis à nos Forces armées de se hisser aux rangs les plus élevés, qui cadrent parfaitement avec les exigences de préserver l’Algérie, toujours et à jamais, forte, redoutable, souveraine et indépendante.» Cet extrait du discours d’Ahmed Gaïd Salah, chef d’état-major de l’ANP, adressé à la nation au mois d’août dernier, résume bien tous les défis et exigences auxquels cette grande institution a dû faire face.

Aujourd’hui, tous les spécialistes s’accordent à dire que l’Algérie a réussi à mettre en place une véritable armée professionnelle, avec la consolidation de sa stratégie d’acquisition de technologies militaires nouvelles et de modernisation d’anciens équipements.

Depuis 2006, le site mondial Global Fire Power (GFP) classe les armées de 137 pays à travers le monde en fonction des différentes armes, y compris les avions, les chars et les navires. Outre ces paramètres, le classement du site américain est basé sur des dizaines d’autres variables, telles que le personnel, le budget, le secteur de la sécurité, les capacités logistiques, la géographie, etc.

C’est donc en toute connaissance de cause, et selon des données paramétrées, que le GFP 2019 classe l’Armée nationale populaire algérienne (ANP) à la 27e place mondiale. En 2006, elle était à la 55e place, c’est dire le bond qualitatif et quantitatif effectué en l’espace de 13 années.

L’Algérie reste la première puissance militaire du Maghreb. En effet, le Maroc, la Libye et la Tunisie sont classées dans l’ordre aux 60e, 77e et 80e rangs mondiaux, alors qu’ils occupaient les 55e, 74e et 77e places en 2018.

Selon le site officiel de GFP, l’indice prend en compte l’aspect strictement militaire mais aussi économique des 137 pays classés dans ce rapport. 55 facteurs individuels sont pris en compte. Le classement est établi, également, sur le nombre des différents types d’armes disponibles et la diversité de l’arsenal militaire permettant un meilleur équilibre dans la force de frappe. En plus des ressources naturelles, les capacités financières, la force de travail, les infrastructures et d’autres facteurs économiques sont autant de critères retenus pour cette évaluation. Plus en détail, le rapport de GFP indique que l’ANP est classée 21e pour son armée de l’air, 27e pour la marine et 11e pour le nombre de tanks dont elle dispose. Pour ce qui est du budget militaire, l’Armée algérienne arrive à la 21e place mondiale, avec un budget de 10,57 milliards de dollars.

En Afrique, l’Armée algérienne occupe la deuxième place, derrière l’Égypte (classée 12e au niveau mondial), alors que le Maroc, la Libye et la Tunisie arrivent aux 7e, 9e et 11e places sur le continent.

Les grands efforts consentis et les grandes étapes franchies, depuis 2007, en matière de développement et de modernisation de l’armée dans tous les domaines portent leurs fruits. En dépit d’un embargo qui a duré plus de dix ans, l’Armée algérienne a su relever le défi de la modernisation et de la professionnalisation. Une stratégie adoptée avec rigueur grâce à la persévérance des hauts gradés de l’armée, à leur tête, le défunt général de corps d’Armée, M. Ahmed Gaïd Salah.



La professionnalisation : un choix stratégique



En effet, sous la houlette de M. Gaïd Salah, la professionnalisation de l’Armée algérienne a été un long processus, entamé depuis le milieu des années 2000, dont les résultats sont visibles pour tout observateur averti. «Le mouvement de modernisation a transformé toutes les composantes de l’ANP, à savoir les forces navales qui sont actuellement équipées de moyens très modernes par rapport à la situation dans laquelle elles étaient il y a 20 ans» assure un expert militaire.

Le choix stratégique de la modernisation et de la professionnalisation est motivé par le souci d’adaptation de l’ANP aux besoins de défense nationale. La mutation de l’ANP, loin d’être une rupture ou un reniement de sa philosophie héritée de la glorieuse ALN, connaît un saut en avant à travers le statut général des personnels militaires, surtout avec des critères liés particulièrement à la formation et au recrutement qui sont un des éléments cruciaux de la professionnalisation.

Le général Gaïd Salah a mis l’accent, à moult reprises, sur le fait que «l’aboutissement du processus de développement des forces armées constitue le fruit mérité de la démarche continue du haut commandement à emprunter la voie de l’optimisation rationnelle de l’ensemble des moyens humains, matériels et des infrastructures disponibles».

La recherche scientifique, la valorisation des compétences créatrices au sein des écoles de formation et autres structures de l’ANP font partie aussi de la démarche de modernisation de l’armée. «Il faut œuvrer à l’exploitation des connaissances scientifiques et technologiques acquises, et ce, outre la nécessité de voir toutes les composantes de notre Armée revêtir un caractère opérationnel et professionnel intégré, compatible et cohérent», assurait Gaid Salah.



Industrie militaire : l’apport à l’économie algérienne



Le résultat très appréciable de la participation des membres de nos forces aéroportées à la 5e édition des Jeux militaires internationaux, tenus du 3 au 17 août, en Russie, ne peut être ignoré. Les représentants de l’Armée algérienne y ont obtenu la 6e place, avec la Coupe de l’équipe unie ainsi que la Coupe de la meilleure équipe professionnelle.

C’est également la parfaite illustration de haut niveau de compétence, d’organisation, de rigueur et de préparation. Le chef de l’armée l’avait signalé comme «la démarche la plus réussie et le chemin le plus aboutissant à la préservation de la disponibilité opérationnelle».

L’autre aspect de cette professionnalisation concerne également l’industrie militaire. La fabrication et la modernisation des véhicules militaires, des hélicoptères, des drones et le lancement de centres de recherche et de développement, avec pour objectif de toujours trouver des applications civiles à ce qui est développé.

L’exercice effectué le dimanche 29 septembre par la Marine algérienne et consistant à détruire des cibles terrestres avec des missiles de croisière, Kalibr de type Club-S, tirés depuis deux sous-marins, dénote d’une grande percée technologique. Ainsi, l’Algérie est devenue «le seul pays dans la Méditerranée, aux côtés d’Israël», à disposer d’une telle capacité dissuasive.

Pour les experts en matière de défense, l’exercice tactique réalisé par deux submersibles algériens de type Kilo 636 a propulsé la Marine de ce pays parmi le nombre restreint des forces navales capables «de lancer des attaques au sol par missile depuis des sous-marins».

Les objectifs que l’ANP s’est fixés en matière de développement de son industrie militaire ne passent pas sans la nécessité de maîtriser les technologies de pointe. Voilà que l’Armée algérienne ambitionne d’arriver à fabriquer par elle-même ses armements jusqu’à son autosuffisance, afin d’assurer son autonomie et de ne plus rester tributaire des importations. C’est ce qu’a annoncé le 24 avril dernier, le général corps d’Armée, chef d’état-major de l’ANP, vice-ministre de la Défense nationale, M. Ahmed Gaïd Salah.

Tahar Kaidi