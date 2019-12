Rencontre OpÃ©rateurs Ã©conomiques -Services publics Ã  SÃ©tif : Lâ€™importance de la communication

La Chambre de commerce et de l’industrie El Hidhab de Sétif a organisé hier une rencontre consacrée aux «problématiques et contraintes rencontrées par les entreprises».

Une rencontre a l’issue de laquelle les opérateurs économiques et les responsables des différents services publics, notamment ceux du commerce, de la CNAS, des impôts et de l’inspection du travail, ont pu écouter et débattre plusieurs points d’actualité qui constituent pour l’heure les préoccupations majeures de plus de 2.000 opérateurs adhérents à cette Chambre. Intervenant à l’ouverture de cette journée, M. Sellam Rachid, directeur de la Chambre de commerce a saisi cette opportunité pour mettre l’accent sur les efforts consentis par l’Etat pour améliorer le service public et insister sur l’importance de la communication qui doit prévaloir entre les opérateurs économiques et les services publics à l’effet, notamment de booster la dynamique économique, commerciale et industrielle que connait cette wilaya.

Une rencontre d’autant plus intéressante qu’elle permet à travers ce contact direct entre les différents intervenants, d’aplanir les difficultés rencontrées sur le terrain et faire connaitre les différents mécanismes à l’effet d’alléger les procédures et de faciliter le travail des opérateurs économiques qui ont tendance à buter sur un déficit de communication d’autant plus ressenti par l’absence de ressources humaines compétentes en la matière. Plusieurs intervenants, notamment de la Casnos, de la Cnas et de l’Anem se relayeront pour dire les droits et obligations des opérateurs économiques, leur relation avec la CNAS et les missions qui sont conférées à l’ANEM et partant les mesures de facilitation et exonérations accordées au titre du programme en charge .

La seconde partie de la journée sera marquée par des interventions et des débats avec les représentants de l’inspection du travail qui se pencheront sur les droits et devoirs induits par le contrat, ceux des impôts qui opteront directement pour la formule questions-réponses et de la direction du commerce dont le représentant M. Krache Abdelhak se penchera sur les points importants se rapportant, notamment aux franchises des droits de douanes dans le cadre des conventions signées avec l’Union européenne et l’Union arabe ainsi que toutes les conditions liées aux opérations d’export.

Dans ce contexte, il est utile de souligner que la Chambre de commerce a déjà organisé une vingtaine d’actions de formation et d’information portant entre autres sur l’économie verte, les Startup, le métier de l’exportateur, les ressources humaines et les marchés publics au moment où la wilaya de Sétif, indique par ailleurs, le directeur de cette chambre, connait une dynamique appréciable dans le domaine de l’exportation vers l’Afrique et l’Europe.

F. Zoghbi