InteropÃ©rabilitÃ© entre le systÃ¨me monÃ©tique dâ€™AlgÃ©rie poste et lâ€™interbancaire : Mise en service Ã  partir du 5 janvier 2020

Les clients d’Algérie Poste, porteurs de la carte de paiement électronique postale «Edhahabia», pourront désormais «effectuer des prestations de retrait sur les Guichets automatiques bancaires (GAB) connectés au système monétique interbancaire géré par la SATIM», a-t-on appris.

Cette démarche bénéfique pour le client, intervient suite à la signature d’une convention entre Algérie poste et le Groupement d’intérêt économique (GIE Monétique) et la Société d’automatisation des transactions interbancaires et de monétique (SATIM) portant sur l’interopérabilité entre le système monétique d’Algérie Poste et le système monétique interbancaire, selon ce qui a été annoncé, dans un communiqué, du ministère de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication. Ainsi, la carte Edahabia qui n’est utilisée actuellement qu’au niveau du réseau postal, est techniquement interopérable avec le réseau bancaire, qui regroupe sept banques publiques et neuf privées, ainsi qu’Algérie poste.

De ce fait, l’entrée en vigueur de cette convention, signée dans la cadre de l’amélioration des prestations fournies aux usagers des systèmes monétiques nationaux, postal et bancaire, «interviendra à partir du 5 janvier 2020, au vu de considérations techniques qui sont toujours en cours de réalisation», a précisé Algérie Poste. Cette démarche est le fruit d’un énorme travail réalisé par Algérie, qui se fixe toujours l’objectif de «diversifier ses offres» et de servir sa clientèle. En parallèle, elle permet aux porteurs de la carte monétique interbancaire dite (CIB) d’effectuer des prestations de retrait sur les GAB connectés au système monétique d’Algérie Poste», a-t-on ajouté.

Cette convention offre également aux porteurs de la carte Edhahabia d’Algérie Poste et de la carte monétique (CIB), «la possibilité d’effectuer des prestations de paiement à travers des terminaux de paiement électronique (TPE) déployés par Algérie Poste aussi bien que par les banques affiliées au GIE monétique». Selon la même source, «cette interopérabilité a été concrétisée suite à la performance et la sécurisation des deux systèmes monétiques, répondant aux normes et standards internationaux, résultat d’un travail effectué au niveau d’Algérie Poste depuis la fin de l’année 2015. Rappelant, que plus de 5,7 millions de cartes monétiques Edahabia sont opérationnelles à ce jour, 1418 GAB répartis à travers le territoire national, et 17% des retrait durant les douze derniers mois ont été faits via les GAB représentant 750 milliards de dinars.

Kafia Ait Allouache