Organisation du patronat algÃ©rien : une force de proposition

Se constituer comme une force de proposition pour s’impliquer dans la nouvelle dynamique de l’économie nationale. Tel est l’objectif de l’organisation, hier à Alger, du colloque sur la configuration de l'économie, à l'initiative de l'Organisation du patronat algérien.

L’événement a été mis à profit pour dresser un état des lieux sur la situation économique actuelle du pays et de proposer de solutions pour la relance de cette économie à travers la promotion de la production nationale.

S’exprimant à l’ouverture des travaux de ce colloque, le président de l'OPA a mis en exergue l’importance de se constituer en force de propositions pour améliorer le contexte socio-économique qui caractérise le pays marqué par une pression conjoncturelle accentuée par la baisse drastique des recettes pétrolières. M. Abderrahmane Sidi Saïd, a indiqué, en effet, que la diversification de l'économie nationale constitue la condition sine qua non pour acquérir une souveraineté financière solide. «Cela doit passer entre autres par une réelle politique de développement durable», a-t-il précisé, assurant de l’engagement des opérateurs économiques à conjuguer leurs efforts aux fins d’apporter les solutions idoines visant à promouvoir la politique économique du pays.

Prenant la parole, le directeur des programmes de l'OPA a indiqué que l’organisation s’est fixée comme objectif de mener une démarche efficace et rationnelle sans s’attarder sur la recherche des solutions adéquates. «Nous considérons que le fonctionnement actuel de l’économie nationale ne peut pas perdurer en demeurant tributaires aux deniers de l’Etat et aux exportations des hydrocarbures», a souligné M. Akli Moussouni qui a fait part de l’existence d’une anarchie dans une économie non planifiée. «Notre objectif est de proposer rapidement des mécanismes à mettre en place et revoir la manière d’organisation des producteurs. L’Etat doit s’impliquer pour assurer l’accompagnement davantage de cette nouvelle réorganisation», a-t-il ajouté.



L’Algérie est amenée à réinventer et à construire son agriculture



L’expert a relevé la nécessité de se construire en filiales pour permettre à l’ensemble des opérateurs de travailler ensemble et mettre l’accent sur la nécessité d’une dynamique active qui doit répondre à des objectifs économique précis pour permettre de valoriser le produit national à l’idée de traiter la problématique des contraintes des importations appelées à être transformées en opportunités économiques. «Nous sommes là pour traiter le problème de l’économie à l’idée d’encadrer la crise économique qui pourra provenir de la faiblesse des deniers en devises qui fondent comme neige», a expliqué M. Moussouni. De son côté, M. Sofiane Benadjila, consultant indépendant, a orienté son intervention sur la dépendance alimentaire. «L’Algérie importe 75% de ses calories alimentaires et n’en produit que 25 %. Nous ne couvrons que les besoins du quart de la population», a-t-il déploré. Pour lui, l’Algérie est amenée à penser à réinventer et à construire son agriculture. «Une agriculture qui sera apte de subvenir aux besoins de la population actuelle et celle de demain», a-t-il affirmé, et d’ajouter qu’il est de notre intérêt à chercher à développer une agriculture à faible consommatrice d'énergie (efficacité énergétique), qui optimisera les rendements des surfaces de production (agroécologie), efficiente en eau. «Le savoir agronomique d'aujourd'hui laisse penser que seuls les modèles agro-écologiques, portés essentiellement par le paysannat, permettent d'optimiser une production alimentaire en tenant compte des paramètres de durabilité», a-t-il noté. De son côté, M. Mokrane Nouad, expert en développement des filières agricoles et agroalimentaires, a indiqué que les industries agroalimentaires et l’agro-industrie occupent une place privilégiée et son développement constitue une priorité économique pour les pouvoir publics.



Tout pour développer les industries agroalimentaires et l’agro-industrie



A ses yeux, les freins qui entravent le développement sont liés à l'approvisionnement en matières premières, une concurrence accrue des produits d'importation auxquels s’ajoute la non application des réglementations, la pression fiscale et le manque d'opportunité de développement. «Il est important à ce propos de développer une synergie entre le secteur de l’Agriculture et celui des Industries pour atteindre l’objectif de moins 50% des produits agricoles transformés», a-t-il plaidé. M. Ferhat Aït Ali, a, quant à lui, relevé la nécessité de la refondation, dans des délais raisonnables avec la participation de tous, de l’économie sur des bases solides, ce qui n’est pas impossible, selon lui. «Le socle des réformes urgentes à entreprendre repose essentiellement sur la stabilité juridique, la perspicacité dans l'identification des objets nationaux et surtout la transparence dans la gestion de l'acte économique garantissant l'égalité des chances pour tous», a expliqué l’expert financier

Kamelia Hadjib