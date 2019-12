Le Pr Redouane Bouhidel sur la restructuration du paysage politique : Â«Les partis rejetÃ©s par le peuple nâ€™auront plus la majoritÃ©Â»

Au lendemain de la présidentielle, la cartographie de l'échiquier politique ne pouvait rester inchangée. Elle est forcément appelée à se reconfigurer et se mettre au diapason des attentes et des défis de la nouvelle Algérie. Dans ce sens, un climat d'effervescence s'installe au niveau de plusieurs états-majors de partis politiques qui semblent disposés à accorder leurs violons pour s’adapter aux exigences de la nouvelle phase. Une phase qui les place dans l’obligation de se tourner vers leur base populaire, dans le cadre d’une démarche visant à consolider leur ancrage à travers des programmes et projets de société.

Le paysage politique, devant émerger de cette dynamique, sera sûrement marqué par un rajeunissement manifeste au sein des structures dirigeantes des partis, comme le prévoit certains politologues. Parmi eux, M. Redouane Bouhidel, estime que le retrait annoncé de la vie politique du président Talaie El-Houriyet, Ali Benflis, conforte cette thèse. «Je considère son retrait comme une sage décision», indique-t-il, soutenant que l’ancien chef du gouvernement est naturellement arrivé au terme de sa carrière politique. «Vu son âge, il est quasiment exclu de le voir postuler, à nouveau, à une élection présidentielle», ajoute notre interlocuteur, relevant qu’au prochain scrutin présidentiel M. Benflis aura atteint 80 ans.

«Il s’est donc retiré à temps de la vie politique léguant son parti aux générations montantes». Le politologue Bouhidel indique par ailleurs que la restructuration de l’échiquier politique est l’une des conséquences directes du mouvement citoyen du 22 février qui a jeté le discrédit sur les principaux partis ayant servi de supports au régime déchu, à commencer par le FLN et le RND. Ces deux formations se sont en effet retrouvées au creux de la vague dans le sillage des événements qu’a connus le pays depuis le 22 février. Le doyen des partis, le FLN, n’arrive toujours pas à se départir d’une situation qui l’a très nettement fragilisé en tant qu’entité politique, et ce après avoir été, des années durant, majoritaire au sein des institutions élues. «Je considère que les partis rejetés par le peuple après le 22 février, tels que le FLN, le RND, le TAJ et le MPA, ne formeront plus ce conglomérat majoritaire au niveau des instances élues, ce qui donne l’occasion aux partis médiums de mieux s’imposer à la faveur des prochains rendez-vous électoraux», commente à ce propos notre interlocuteur M. Bouhidel. Il prédit par ailleurs le déclin de formations traditionnelles à l’exemple, énumère-t-il du MSP et du FJD «qui auront à céder le terrain, selon lui, à d’autres partis de la même obédience, mais aux positions plus modérées». Il cite, entre autres, parmi ces formations, le mouvement El-Bina dont le président Abdelkader Bengrina a créé la surprise lors du dernier scrutin présidentiel, à l’issue duquel il a récolté près de 1,5 million de voix, se classant en seconde position avec un taux de 17,37% des suffrages exprimés. A une question sur le rajeunissement attendu au sein des structures dirigeantes des partis politiques, notre interlocuteur estime que le succès d’une telle option réside «dans le choix d’une élite expérimentée et surtout consciente des enjeux et des défis à venir».

Karim Aoudia