Forum dâ€™El Moudjahid, Le Dr Adel Ghebouli, prÃ©sident du Forum des compÃ©tences AlgÃ©riennes : : Â«Notre Ã©lite rÃ©pond prÃ©sent Ã  lâ€™appel du prÃ©sident de la rÃ©publiqueÂ»

«Notre vœu est de voir s’exprimer, le plus tôt possible, dans un cadre institutionnalisé durable sous une forme pratique idoine à imaginer, une agence, un conseil, un observatoire, une instance ou une volonté politique qui permettra de faire rencontrer les énergies agissantes, les compétences nationales et celles qui se trouvent à l’étranger, et contribuer, avec toutes les forces vives, à élever la nation.» Tel est l’appel lancé, hier, par Dr Adel Ghebouli, président du Forum des compétences algériennes.

Invité à notre forum pour débattre de la contribution et l’apport de l’élite algérienne à l’effort du développement national, M. Ghebouli regrette que notre pays ne soit toujours pas doté d’outils pour encadrer les compétences algériennes et notre diaspora à l’étranger à forte valeur ajoutée. «Ces compétences qui constituent un formidable potentiel de savoir, de savoir-faire, de capital financier et de capital réseau qui intéresse notre pays ne trouvent aucune oreille attentive, aucune structure qui reçoit leurs doléances et concrétise leur volonté d’être aujourd’hui acteurs et actrices du changement», dira notre invité.

Agréé en mars 2019, le Forum des compétences algériennes se veut un espace de rencontres entre la diaspora et l’élite établie en Algérie, «le FCA est là aussi pour transmettre les propositions de la diaspora aux autorités et être une instance de résonnance de la société algérienne».

Pour le président de FCA : «Les compétences algériennes, qui ont pendant longtemps été marginalisées, veulent apporter leur contribution, d’autant plus qu’elles ont une vision intéressante pour faire sortir le pays de cette crise». M. Ghebouli soutient que «ces compétences entendent bien jouer un rôle dynamique et soutenir les débats constructifs qui ont lieu actuellement dans notre pays». Notre invité affirme, par ailleurs, que le FCA souhaite élever le degré de conscience et d’ambition pour la promotion de la créativité et de la jurisprudence afin de rehausser la position économique du pays.



Mettre en place des instances pérennes pour aller a la rencontre de nos compétences



Pour Dr Boubnider, responsable au CPMC et membre du FCA, «les compétences algériennes doivent former une force de proposition et d’expression.

Car c’est un terreau rassembleur de l’élite. La communauté algérienne, qui foisonne d’énergie, ne demande qu’à avoir un cadre pérenne pour faire véhiculer une pensée plus institutionnelle», suggère-t-il. Il plaidera d’ailleurs pour «le renforcement de cette démarche en lui conférant une nomenclature de travail afin de permettre à cette communauté, qui se consume d’envie d’aider le pays, de participer au développement national». Pour ce faire, Dr Ghebouli appelle à l’ouverture d’un débat global et a mettre en avant, "le rôle exceptionnel, voire pionnier de la classe intellectuelle et de souligner l'impératif de renforcer les bases de communication avec toutes les compétences en vue d'en faire une partie intégrante de la société civile, laquelle aspire à promouvoir les compétences pour booster les capacités innovantes dans divers domaines".

A la question de savoir comment transformer cette volonté en actes, le président du FCA dira qu’il faut que la réglementation, le marché, les entreprises l’environnement créent un climat favorable au développement et à l’épanouissement des talents, afin de ramener notre élite qui se trouve a l’étranger et explorer au maximum nos compétences présentes ici, «rien ne peut remplacer une vision nouvelle de la hiérarchie du travail qui permettrait, si elle est acceptée, de rendre opérationnels ceux qui sont restés aux pays. Il s’avère aussi important de chapeauter les entreprises publiques par la crème de l’élite algérienne.

Une manière qui pourrait libérer le pays d’un cercle vicieux d’inefficacité. Instaurer la confiance, booster la croissance économique du pays, favoriser l’investissement et valoriser le capital humain feront en sorte de renforcer l’attachement envers le pays», estime le président du FCA qui regrette que jusqu'à ce jour, les compétences nationales soient absentes des grands dossiers. «Les nouvelles orientations de la recherche, les différents accords de partenariat, le flux des investissements de l’étranger, la mise en place des écoles doctorales, la stratégie industrielle… Tout ces dossiers souffrent toujours de l’absence d’un volet puissant concernant une mobilisation significative de nos élites», affirme notre invité.



Près de 10.000 médecins algériens exercent en France



Le président du FCA nous révèle qu’après la rencontre organisée par le forum en septembre dernier et qui a regroupé plus de 100 compétentes nationales et 60 venues de plusieurs pays, ces dernières ont formulé plusieurs propositions et recommandations objectives visant à assurer et à rassurer.

Elles ont notamment appelé à créer les conditions politiques, économiques et réglementaires qui facilitent la contribution de la diaspora au développement du pays d’origine et orientent les transferts vers des projets d’investissement.

Pour cela, le président du FCA estime qu’il faut d’abord et avant tout considérer ces compétences comme des partenaires à part entière pour concevoir et diriger des projets d’investissements.

«L’instabilité politique et économique, le non-respect des lois et des contrats, l’indisponibilité de l’information, les carences du secteur bancaire sont les causes essentielles qui bloquent toute initiative d’investissements», dira Dr Ghebouli. «Un certain nombre d’Algériens établis à l’étranger souhaiterait rentrer en Algérie mais il existe un déficit de structures dédiées à l’accompagnement de ces jeunes qui ont fait le pari de partir et qui ont besoin d’être accompagnés pour reprendre leurs repères au retour», explique l’invité de notre journal. Dr Ghebouli se dit par ailleurs satisfait des premières décisions politiques du président de la République à l’adresse des jeunes, notamment la création d’un ministère dédié aux start-up et aux jeunes.

«Il s’agit-là de discours et de décisions qui envoient un message d’espoir et on attend de même concernant les compétences algériennes». En matière de statistiques, le président du FCA dira que 25 cellules ont été créées par le forum au niveau de 25 pays, ces dernières feront un travail de prospection et de rapprochement avec nos élites à l’étranger mais constitueront une base de donnée car les chiffres réels n’existent pas.

Dr Ghebouli parle déjà de 10.000 médecins algériens qui exercent dans les hôpitaux français et près de 13.000 éparpillé a travers plusieurs autres pays. «Nombres de ces spécialistes et professeurs espèrent rentrer un jour faire profiter de leurs expériences leur pays, mais ils trouvent malheureusement les portes fermées à l’image de ce chirurgien spécialiste en chirurgie cardiaque qui voit son projet de création d’une clinique spécialisée dans cette discipline bloqué depuis des années pour des problèmes purement bureaucratique, ou encore des porteurs de projets en tourisme, en nouvelle technologie et numérisation… qui attendent et attendent pour pouvoir concrétiser leurs projets», dira Dr Ghebouli qui espère que «les nouveaux pouvoirs publics aillent vers des changements palpables et réels».

Farida Larbi