Autrement dit : Le Â«Grand rÃªveÂ» et le vÅ“u pieu

À l’approche des fêtes de fin d’année, les espoirs foisonnent. Du citoyen lambda au haut responsable, qu’il soit de gauche ou de droite, homme de paix ou faucon, les vœux se ressemblent, mais ne se rejoignent pas. Entre le vœu de paix de Netanyahou et celui des Palestiniens, il y a bain de sang et politique de la terre brûlée qui s’y dressent. Alors que l’un promet d’annexer la quasi-totalité de la Cisjordanie et bombarde impitoyablement femmes, hommes, enfants et vieillards sans défense à Ghaza, le président palestinien exprime son espoir que 2020 sera l'année de la fin de l'occupation et de l'indépendance de l'État de Palestine aux frontières de 1967, avec El-Qods pour capitale. Un vœu façonné par la force et un autre qui ne tient qu’au fragile fil d’une pensée. Dans son message au monde, à l'occasion de Noël et du Nouvel an, Mahmoud Abbas a déclaré : «Malgré les souffrances, l'injustice et la répression causées par l'occupation amère de nos terres et de nos lieux saints chrétiens et islamiques, nous sommes déterminés à célébrer le glorieux Noël et le Nouvel an avec un message de joie et de paix au reste du monde.» Un espoir qui ne survivra que le temps d’un soupir des douze coups de minuit et rendu dramatiquement pieu par la volonté d’Israël d’interdire les célébrations dans les lieux de culte chrétiens dans El-Qods, la capitale éternelle qui divise tout le monde et qui paradoxalement demeure l’intersection immuable entre tous les espoirs. Tout un symbole que l’occupant veut détruire et effacer, même de la mémoire collective des Palestiniens. Le président Abbas, qui déclare aussi vouloir continuer la lutte pacifique pour la justice, la dignité, la liberté et l'établissement de l'État, pour que «notre peuple inébranlable puisse vivre en paix sur sa terre, la terre de ses ancêtres», n’ignore sans doute pas qu’à ce rythme, «Jerusalem is lost», comme le prédit la chanson. Et que le soir même du réveillon, l’état hébreu ne ménagera aucun effort pour tirer quelques «feux de Bengale» made in USA sur le territoire des Ghazaouis et procéder à des centaines d’interpellations en Cisjordanie occupée. Sans oublier, bien sûr, la participation des colons qui ne rateront pas l’occasion de faire usage de leurs joujoux de marque UZI pour cribler des jeunes de l’Intifadha qui se rapprocheront «dangereusement» des clôtures des colonies. Pendant ce temps, à l’église de la Nativité, chrétiens et musulmans tenteront, le temps d’un vol d’une phalène, de s’aimer les uns les autres, avant de découvrir, le lendemain, l’horreur sioniste qui, lui, s’attelle à bâtir son rêve le plus cher, à savoir : le grand Israël.

M. T.