Budget 2020 du Pentagone : PÃ©kin accuse Trump de vouloir transformer lâ€™espace en Â«champ de batailleÂ»

La Chine a accusé hier les États-Unis de vouloir transformer l'espace en «champ de bataille», après la création par Donald Trump d'une «force de l'espace», une nouvelle branche des forces armées américaines. Le Président américain a officiellement fondé cette nouvelle force, vendredi, en ratifiant le budget 2020 du Pentagone. «L'espace est le nouveau front de guerre du monde», a-t-il commenté, à cette occasion. Interrogé sur la création de cette nouvelle force, composée, dans un premier temps, de 16.000 militaires et civils, le porte-parole de la diplomatie chinoise, Geng Shuang, a accusé Washington de «poursuivre une course aux armements dans l'espace» et de vouloir le «transformer en une sorte de champ de bataille». «La Chine exprime sa profonde inquiétude et sa ferme opposition», a-t-il ajouté.