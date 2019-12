Syrie : La dÃ©fense antiaÃ©rienne tire sur des missiles israÃ©liens

La défense antiaérienne syrienne a tiré, dimanche soir, sur des missiles israéliens et abattu l'un des «objectifs» dans la banlieue de Damas, a indiqué l'agence officielle Sana. «La défense antiaérienne syrienne a tiré sur des missiles hostiles en provenance des territoires occupés» (Israël, NDLR), a indiqué Sana, faisant état de la «chute d'un des objectifs hostiles dans la région d'Aqraba, dans la banlieue de Damas».

Au moins deux missiles se sont abattus sur ces positions dans les environs de la région d'Aqraba, au niveau de la route de l'aéroport de Damas, tandis qu'un missile a été abattu par la défense antiaérienne syrienne. Des ambulances ont été observées en train de se diriger vers des sites visés, laissant ainsi croire à «l'existence de victimes» potentielles, a souligné l'OSDH.

Les missiles israéliens ont été lancés depuis les environs de la ville de Saïda, dans le sud du Liban, a révélé la chaîne de télévision Al Jadeed.

Le mois dernier, le chef de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) avait déjà déposé une protestation officielle auprès de l'armée israélienne, lui demandant de respecter la Résolution 1701 de l'ONU, en mettant fin à ses violations quotidiennes de la souveraineté libanaise.

Israël viole en effet de manière quasi quotidienne l'espace aérien du Liban, selon les autorités libanaises. Depuis le début du conflit en Syrie, en 2011, Israël a mené des centaines de frappes sur le sol syrien contre des cibles iraniennes et de milices pro-Téhéran. Par ailleurs, les forces syriennes ont progressé à Idleb, province du nord-ouest de la Syrie, majoritairement aux mains des terroristes, après plusieurs jours de combats meurtriers et de bombardements. Cette progression et l'intensification des frappes aériennes ont entraîné le déplacement de dizaines de milliers de civils, dont neuf ont été tués dimanche dans des raids. Les forces régulières ont pris le contrôle de 29 villes et villages dans le secteur, et elles se rapprochent progressivement de cette ville-clé de la région d'Idleb, qui échappe encore en grande partie au contrôle de Damas.

R. I.