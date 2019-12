Sommet de Pau (FRANCE) sur la situation au Sahel : Appel Ã  la solidaritÃ© internationale

Alors que des frictions sont apparues entre les dirigeants des pays du Sahel et le président français, suite à des déclarations sur l’implication française dans la lutte contre le terrorisme dans la région, par le biais de l’opération «Barkhane», le président nigérien Mahamadou Issoufou a dévoilé que les pays du Sahel et la France lanceront «un appel à la solidarité internationale», lors du sommet de Pau (sud-ouest de la France), le 13 janvier.

«Je pense qu'à Pau, nous lancerons un appel à la solidarité internationale pour que le Sahel et la France ne soient pas seuls dans ce combat, afin qu'on puisse mettre en place la coalition internationale la plus large possible contre ce fléau», a-t-il déclaré, aux côtés du président Macron, venu rendre hommage aux 71 soldats nigériens tués en décembre. Le président Issoufou a rappelé que le Niger consacrait «19% de ses ressources budgétaires dans le combat contre le terrorisme», soulignant aussi que la «France emploie beaucoup de ressources». «La menace du terrorisme est une menace planétaire, elle nécessite une riposte à l'échelle de la planète», a-t-il poursuivi. «Si les Européens ne s'engagent pas, ils auront à faire cette guerre sur leur territoire. Il faut endiguer le terrorisme au Sahel», a-t-il lancé. Cet appel marque aussi un nouveau tournant dans la lutte contre cette hydre de Lerne, comme souligné d’ailleurs par le président français Emanuel Macron. Celui-ci a estimé nécessaire, pour les pays de la zone, de redéfinir «plus clairement les objectifs». «Il faut définir de manière beaucoup plus claire les objectifs militaires, politiques et de développement pour les 6, 12 et 18 prochains mois», a souligné M. Macron. «Je ne suis pas là pour stigmatiser tel ou tel (pays)», a-t-il répondu, alors qu'il était interrogé sur sa phrase de la veille à Abidjan («Si cette clarté politique n'est pas établie, la France dans certains pays en tirera toutes les conséquences»). «Je vois des mouvements d'opposition, des groupes qui dénoncent la présence française comme une présence impérialiste néo-coloniale (....) Je vois dans trop de pays prospérer, sans condamnation politique claire, des sentiments anti-français. Je ne peux pas accepter d'envoyer nos soldats sur le terrain dans les pays où cette demande (de présence française) n'est pas clairement assumée», a-t-il poursuivi. L’implication d’autres pays dans cette zone de l’Afrique réussira-t-elle à chasser les équivoques pesants de l’histoire et qui entravent, en partie, l’efficacité de la lutte contre le terrorisme et la relance du développement dans cette région ?

M. T. et Agences