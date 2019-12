Real Madrid accrochÃ© 0-0 par Bilbao Ã  Bernabeu

Le Real Madrid a été tenu en échec 0-0 par l'Athletic Bilbao, dimanche, à Santiago-Bernabeu, pour la 18e journée du Championnat d'Espagne, et laisse donc le FC Barcelone (39 pts) s'échapper à deux longueurs devant en tête du classement, avant la trêve.

Quatre jours après le clasico à Barcelone (0-0), les Merengues ont concédé leur troisième match nul de rang en championnat, et n'ont plus gagné en Liga depuis le 7 décembre contre l'Espanyol Barcelone (2-0).