Dans la lucarne : On sort les Â«rÃ©servistesÂ»

La fin de la phase aller dans les deux paliers a eu lieu ce week-end. On peut même dire qu'on avait poussé un «ouf de soulagement» tellement cette présente saison, du moins dans sa première partie, avait duré un peu plus qu'il n'en faut. Cela est lié à plusieurs aléas parfois indépendants de la volonté de ceux qui gèrent notre football. Toutefois, en Ligue1, les clubs ayant des matches en retard seront un peu contraints de les apurer avant la reprise de la phase retour. Il y a quelques clubs qui cumulent plus de trois matches en retard. Ce qui va leur poser quelques ennuis, surtout qu'il y aura aussi le début de la coupe d'Algérie dans ses deux tours (1/32es et 1/16es de finale). Ce qui va leur ajouter, à priori, des ennuis supplémentaires. Ceci dit, ce qui nous intéresse demeure ce qui s'est passé en Ligue2. C'est une 15e et dernière journée qui s'est déroulée, apparemment, sans trop d'anicroches. Il y a eu, cependant, des hauts et des bas comme cette énième contre-performance de l'USMH at home contre le DRBTadjenanet où elle a perdu deux précieux points, puisqu'elle termine cette phase aller en lanterne rouge. Ce qui est très «rageant» pour ses fans et tous ceux qui aiment le beau jeu. Ce qui attire notre attention, c'est un peu la composante avec laquelle l'OMédéa, leader, avait fait le déplacement à Skikda pour y affronter la JSMS locale. Là, les skikdis ne sont pas à incriminer, puisqu'ils ont gagné avec l'art et la manière sur leur terrain fétiche du 20 -Août 1955. Ils sont sans reproches. Ils ont même consolidé leur position quant à une éventuelle accession au palier supérieur. Il faudra essayer de comprendre la position de l'équipe de l'OMédéa qui se savait déjà championne d'automne, et ce, malgré la défaite. Le problème qui se pose est lié à l’éthique sportive. C'est-à-dire que les dirigeants de ce club doivent veiller à la sportivité et que tout se déroule sans le moindre problème. Il ne faut pas envoyer une équipe «réserve» à la place des «séniors» qui étaient, apparemment, en position de «boycott» du fait qu'ils n'ont pas été payés par leurs employeurs. C’est vrai qu’ils sont en butte à des problèmes financiers, mais ce n’est pas une raison pour fausser la compétition. Car, faut-il le rappeler, la fin de la phase aller n'est pas la fin du championnat de la Ligue2. Cette équipe va-telle continuer à jouer avec les «espoirs» ou bien y aura-t-il le retour des titulaires comme on a tendance à les appeler? Il est certain qu'avec la phase retour et comme les dirigeants médéens tiennent à l'accession, ils ne vont pas se laisser dicter leur position par les joueurs. Entre temps, quelque part, un match de football officiel a été faussé, même si la JSMSkikda a mérité amplement de l'emporter et elle n'est concernée ni de près ni de loin par l’attitude de l’OMédéa et ses «reservistes». S'il y a faute, il faudra la chercher auprès des joueurs et des dirigeants de ce club. Les dirigeants des autres clubs craignent ce même scénario durant la phase retour. Il appartient à la LFP de prendre ses précautions pour éviter que ce genre de rencontres déséquilibrées soient plus fréquentes. C'est une question de bon sens.

Hamid Gharbi