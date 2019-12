Ligue 1 (Classement des buteurs) : Abid et TiaÃ¯ba rejoignent Belhocini en tÃªte

Mohamed Amine Abid (CS Constantine) et Mohamed Tiaïba (AS Aïn M'lila), auteurs chacun de leur 7e but depuis le début de la saison, ont rejoint Abdennour Belhocini en tête du classement des buteurs du championnat de Ligue 1 de football, au terme de la 15e journée disputée samedi. Muet lors de la victoire décrochée par son équipe face à l'USM Alger(1-0), Belhocini n'est plus seul en tête après les nouvelles réalisations d'Abid à domicile face au MC Alger (2-3) et de Tiaïba, auteur de l'unique but de l'ASAM à Alger face au Paradou AC (1-4).

Cette 15e journée a été marquée par trois doublés, signés Yousri Bouzok (Paradou AC), Samy Frioui (MC Alger) et Hamza Banouh (JS Kabylie).

Le premier défenseur à l'honneur dans ce classement est le latéral droit de l'USM Alger Mohamed Rabie Meftah, auteur de 5 buts, en compagnie de Redouane Zerdoum (NA Husseïn-Dey) et Houssam Ghacha (ES Sétif).

Le meilleur goléador du leader du championnat, le CR Belouizdad, Amir Sayoud (3 buts) occupe la 4e place en compagnie de plusieurs joueurs.

Huit matchs en retard restent encore à disputer pour mettre à jour le calendrier de la compétition, ce qui pourrait provoquer des changements au niveau du classement des buteurs. L'attaquant du Paradou AC, Zakaria Naïdji, prêté durant l'intersaison au club portugais de Gil Vicente (Div.1), a terminé meilleur buteur du championnat lors du précédent exercice avec 20 réalisations.

Top 5 du classement des buteurs :

1. Mohamed Amine Abid (CS Constantine) 7 buts

--. Mohamed Tiaïba (AS Aïn M'lila) 7 buts

--. Abdennour Belhocini (USM Bel-Abbès) 7 buts

4. Redouane Zerdoum (NA Husseïn-Dey) 5 buts

--. Rabie Meftah (USM Alger) 5 buts

--. Houssam Ghacha (ES Sétif) 5 buts