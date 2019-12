Tournoi UNAF U20, AlgÃ©rie 3 â€“ Ã‰gypte 0 : Belle entame de lâ€™EN

La sélection nationale féminine a entamé le tournoi UNAF U20 de fort belle manière, dimanche après midi, à Alger (Stade de Dar El Beida). Les joueuses du duo Laribi-Taleb ont disposé de l’Egypte par le score sans appel de 3 à 0. Prenant d’emblée l’initiative du jeu à leur compte, les «Vertes» se sont rapidement mises en évidence. Ultra dominatrices, elles ont rapidement ouvert le score.

D’un superbe tir, en dehors de la surface, Ghada Ghennouche parvient à trouver la lucarne gauche de la gardienne égyptienne. Elle conclut ainsi la domination algérienne et donne le ton à cette partie, à sens unique pratiquement. En l’absence d’une réaction concrète de la part des Egyptiennes, les coéquipières de Nassima Bakhti poursuivent leur besogne et s’offrent plusieurs occasions de buts. 10’, le heading de Kourghili Amina a failli faire mouche. 16’, la balle de Ghada Ghennouche est détourné in extremis en corner par la gardienne. 21’, Ournani Khouloud double la mise et sécurise le score. Elle prend le dessus sur l’arrière latéral gauche, avant de pénétrer dans la surface et tromper la gardienne d’un tir au second poteau. En seconde période, les Egyptiennes ont tenté le tout pour le tout afin d’essayer de revenir au score. Néanmoins, leurs tentatives n’ont pas servi à grand-chose face à une sélection algérienne assez bien organisée et nettement supérieure. Par ailleurs, en se découvrant et en prenant de plus en plus de risques, les Egyptiennes se sont exposées aux contres-attaques de leurs homologues algériennes. 51’, Kourghili Amina rate lamentablement sont face-à-face avec la gardienne. 55’, l’arbitre de la rencontre, la Tunisienne Imene Amara, accorde un penalty aux Algérienne, suite à une faute dans la surface sur Ghennouche Ghada. Nassima Bakhti se charge d’exécuter la sentence et scelle le sort de cette confrontation. Une belle victoire pour l’entame de ce tournoi régional. «Pour ce qui est du football féminin, l’Algérie est nettement supérieure à nous. Nous avons entrepris, il y a deux mois environ, un travail de reconstitution des différentes sélections féminine, qui étaient à l’arrêt depuis pratiquement trois ans. Ce qui explique un peu notre rendement. Ce tournoi est une bonne opportunité pour nous. Cela nous permet de nous confronter à de bonnes équipes. Je félicite la sélection algérienne qui a réalisé un très bon match», a déclaré le sélectionneur égyptien Mustapha Munir, à la fin de la partie. De son côté, l’entraîneur algérien s’est montré soulagé.

«Cela fait seulement deux semaines que nous avons pris en main cette équipe. Nous n’avons disputé qu’un seul match amical face à la formation de l’ASSN. Franchement, j’appréhendais beaucoup ce premier match du tournoi face à l’Egypte, notamment sur le plan psychologique. Je ne savais pas comment allaient réagir mes joueuses. L’équipe a très bien abordé la rencontre en marquant dès les premières minutes. Nous sommes rentrés aux vestiaires avec un avantage de deux buts. C’était le scénario idéal. En seconde période, nous avons surtout géré le match, en fournissant le moins d’efforts possible. Nous remportons finalement ce match par trois buts à zéro. C’est encourageant pour la suite de la compétition», a souligné, pour sa part, l’entraineur national Ahmed Aribi. Aujourd’hui, mardi, l’Algérie sera opposée au Maroc, victorieux du Burkina Faso (1-0).

Redha M.