AF Awards-2019 : Mahrez, Belmadi et lâ€™EN finalistes

La Confédération africaine de football a rendu publics, dimanche, les noms des trois finalistes qui concourront pour le trophée du meilleur joueur de l’année. Sans surprise, c’est Riyad Mahrez, Sadio Mané et Mohamed Salah qui y sont nominés.

Ils étaient 30 en lice, ils ne sont plus que trois ! En effet, et après avoir publié une liste de 30 noms puis une short-list de 10 joueurs, la Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé, ce dimanche 22 décembre, l’identité des trois finalistes pour le prix du «Joueur Africain de l’année», communément appelé «Ballon d’Or africain».

Comme il fallait s’y attendre, c’est Riyad Mahrez (sacré en 2016), Mohamed Salah (sacré en 2017 et 2018) et Sadio Mané qui forment le trio finaliste. Tous les trois figurent dans le top 10 du ballon d’Or-2019 de France Football.

Jusqu’à dimanche donc, ils étaient dix à concourir. Sept d’entre eux ont été éliminés par les votants pour ne garder que les trois meilleurs candidats. Exit donc Pierre-Emerick Aubameyang, Youcef Belaïli, Ismaïl Bennacer, Odion Ighalo, Kalidou Koulibaly, André Onana et Hakim Ziyech. Il ne reste plus que trois finalistes : Riyad Mahrez, Sadio Mané et Mohamed Salah.

Dans la catégorie de la meilleure sélection masculine de l’année, l’Algérie, championne d’Afrique en titre, figure tout naturellement dans le trio finaliste, avec le Sénégal et le Madagascar, alors que Djamel Belmadi est retenu pour le trophée d’entraîneur de l’année avec Aliou Cissé (Sénégal) et Moine Chaâbani (ES Tunis).

A noter que les lauréats des différents prix seront connus le 7 janvier prochain lors de la cérémonie des CAF Awards qui sera organisée cette année à Hurghada en Égypte.

Amar B.