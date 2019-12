Le dÃ©funt Ahmed Gaid Salah : Un moudjahid au riche parcours au service de l'ANP et de l'AlgÃ©rie

Né le 13 janvier 1940 dans la wilaya de Batna. Jeune militant du mouvement nationaliste, il rejoint à l'âge de 17 ans, le maquis où il gravit les échelons de la hiérarchie pour être désigné Commandant de Compagnie, respectivement aux 21e, 29e, et 39e bataillons de l'Armée de Libération Nationale, selon sa biographie publiée sur le site internet du ministère de la Défense nationale.

A l'indépendance, après un cycle de formation en Algérie, pendant deux (02) ans et en ex-URSS, pendant deux (02) ans également, de 1969 à 1971, il a été diplômé notamment à l'Académie de Vystrel (Moscou). Le défunt a participé, en 1968, à la campagne du Moyen Orient en Egypte. Il a eu à assumer au sein du corps de bataille terrestre les fonctions suivantes : Commandant de groupe d'Artillerie, Commandant de Brigade, Commandant du Secteur Opérationnel Centre / Bordj Lotfi 3ème R.M, Commandant de l'Ecole de Formation des Officiers de Réserve/Blida/1 R.M, Commandant du Secteur Opérationnel Sud de Tindouf en 3ème R.M, Commandant Adjoint de la 5ème Région Militaire, Commandant de la 3ème Région Militaireet Commandant de la 2ème Région Militaire. Gaïd Salah a été promu au grade de Général-Major le 5 juillet 1993 et Commandant des Forces Terrestres en 1994. Le 3 août 2004, il a été désigné Chef d'Etat-Major de l'ANP avant d'être promu au grade de Général de Corps d'Armée le 5 juillet 2006.Depuis le 11 Septembre 2013, le Général de Corps d'Armée Ahmed Gaid Salah est vice-ministre de la Défense Nationale, Chef d'Etat-Major de l'ANP.Il a été décoré de la médaille de l'ALN, la médaille de l'ANP 3ème chevron, médaille de participation de l'ANP aux guerres du Moyen-Orient 1967 et 1973, la médaille de Bravoure, la médaille du mérite militaire et la médaille d'honneur.Jeudi dernier, le regretté a été décoré de la médaille de l'Ordre du mérite national de rang "SADR", par le nouveau président de la République Abdelmadjid Tebboune, en signe de reconnaissance à ses efforts et à son rôle durant cette période sensible ayant permis de respecter la Constitution et préserver la sécurité des citoyens, du pays et des institutions de la République.(APS)