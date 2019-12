Abdelaziz Ziari, ancien prÃ©sident de lâ€™APN : Â«Le prÃ©sident a besoin dâ€™un soutien franc et massifÂ»

«Il y a suffisamment d’éléments à retenir dans le discours de rupture avec le passé, prononcé par le président de la République», a indiqué, hier, l’ancien président du l’Assemblée nationale populaire (APN), Abdelaziz Ziari. De passage à l’émission «l’Invité de la rédaction» de la Chaîne 3 de la Radio algérienne, M. Ziari a déclaré : «Nous sommes arrivés à la fin d’un cycle de l’histoire de l’Algérie pendant lequel la destinée du pays a été prise en main par les leaders et hommes politiques issus de la guerre de Libération nationale». «C’est la fin pour des raisons évidentes à savoir, biologiques et physiologiques», a expliqué l’ancien président de l’APN. Et de poursuivre : «On rentre dans une nouvelle phase et il faut savoir amorcer ce grand tournant dans l’histoire du pays», a-t-il dit, ajoutant que «jusque-là les choses se sont déroulées de la meilleure façon possible». M. Ziari estime qu’il était temps que le pays se dote d’une personnalité qui sera en charge de mener ces changements en ayant la légalité et la légitimité qui s’imposent : «Effectivement, il était temps pour le pays d’avoir un nouveau président de la République pour sortir de la situation ambiguë dans laquelle nous étions».



Evoquant la question de la nécessaire révision de la Constitution, l’intervenant estime que «c’est un point extrêmement positif». «Comment voulez-vous qu’on change un système ou qu’on fasse des réformes si on ne touche pas à loi fondamentale», a noté M. Ziari, qualifiant la déclaration du président Tebboune de très importante. Soulignant au passage l’importance du dialogue, il dira qu’«il n’y a pas d’autre alternative», ajoutant que «le président s’est engagé à écouter toutes les revendications et à les prendre en considération». Il reste, selon lui, la mise en forme, précisant que «ce qui a été exprimé et revendiqué par les Algériens est suffisamment clair et éloquent dans ses grandes lignes et que le dialogue servira à cette mise en forme». M. Ziari mettra l’accent sur l’intérêt de ressouder le tissu social, «on ne doit pas rester dans la situation d’un pays qui est coupé en deux, que se soit sur des bases politiques, régionales ou autres», a-t-il affirmé.

«La tâche étant dure c’est pourquoi le dialogue est important pour ressouder ce tissu», a-t-il fait remarquer, avant de poursuivre qu’«il faut choisir les bons interlocuteurs et ceux qui ont une représentativité réelle et le souci réel du pays et de la nation ». L’ancien président de l’APN mettra, également, l’accent sur la nécessité de rétablir la confiance perdue. «Quant des millions d’Algériens voient leurs dirigeants, en qui ils avaient confiance pendant des années devant les tribunaux, je comprends que l’Algérien d’aujourd’hui soit sceptique s’agissant de ses dirigeants», a-t-il expliqué, ajoutant que le rétablissement de cette confiance ne peut se faire qu’à travers des actes.



Selon lui, il faut donner le temps et l’aide qu’il faut au président de la République. «Le nouveau président s’il veut mettre en place toutes les reformes qu’il promet, doit avoir un soutien franc et massif d’un maximum de personnalités et de citoyens», a soutenu l’hôte de la radio.

S’exprimant sur la séparation des pouvoirs, il dira que celle-ci doit être une réalité, «et que chacun des pouvoirs législatifs, exécutif et judiciaire exerce ses missions de façon indépendante !». Poursuivant ses propos, M. Ziari relève l’importance de l’existence d’un contre-pouvoir réel qui ne gêne pas dans l’exercice de la mission de l’exécutif. «Il ne faut pas qu’il y ait des mécanismes qui bloquent en permanence l’action de l’exécutif, en particulier dans la situation économique où se trouve l’Algérie actuellement», a précisé l’ex-ministre de la Santé, ajoutant que «c’est ce qui permet à chacune des institutions d’avoir à assumer sa part de responsabilités et missions qu’ils lui sont conférées pas la Constitution». «La priorité de l’avenir, selon l’intervenant, est de renforcer les partis politiques dans leur organisation, leur présence pour être des structures d’encadrement politique de la population». «C’est un élément important pour l’Algérie de demain», a-t-il noté. Et de préciser «Il faut permettre aux partis politiques opposants ou de soutien, de jouer un rôle essentiel».

Pour l’ancien président de l’APN, certains partis politiques doivent faire leur évaluation et leur autocritique afin de prendre les mesures qu’ils estiment nécessaires pour leur réémergence.

Citant le cas du FLN, il dira que c’est l’affaire de ses militants et ses cadres de décider ce qu’il y a lieu de faire de ce parti et de sa politique à mener dans l’avenir. «Ce n’est pas à ses adversaires politiques de décider pour lui», a-t-il souligné à la fin.

Kamélia Hadjib