Eclairage : Engagements

En plus de faire valoir la qualité du produit local, la 28e édition de la foire de la production algérienne constituera une occasion pour mettre en avant les objectifs des autorités en matière d’encouragement et de promotion de la production nationale. Une orientation d’ailleurs consacrée dans l’engagement du président de la République de «bâtir une économie nationale forte et diversifiée à même de mettre le pays à l'abri de la dépendance aux hydrocarbures et vis-à-vis de l'étranger». Une économie qui, devait-il ajouter, «minimisera la dépense de la nation en hydrocarbures et en importations».

En fait, dans cette conjoncture où il est impérativement recommandé de se conformer à un usage judicieux et prudent des ressources du pays et à une rationalisation des importations, la promotion et le soutien de la production nationale s’imposent comme étant une priorité stratégique.

En fait, la nouvelle étape dans l’économie nationale est censée ouvrir de grandes perspectives pour la mise en valeur et la réhabilitation du label algérien. Une refondation qui appelle à des politiques résolues et courageuses pour des réformes profondes. Notre modèle économique, basé exclusivement sur la rente, n’étant pas favorable à la diversification préconisée.

Le défi qui s’impose aujourd’hui consiste ainsi à aller vers un produit qui soit compétitif, en matière de qualité, de normes, mais aussi de coût et qui ait les spécifications qui lui permettent de se substituer au produit importé, par conséquent de le concurrencer.

Dans cette optique, le président de la République s’est engagé à soutenir les investisseurs des secteurs, privé et public, dans tous les domaines et à travers le territoire, dans le cadre d’une stratégie visant la promotion et l’encouragement du produit national, assurant ces derniers de l’accompagnement de l’État pour leurs projets et dans leur participation à la croissance économique.

À ce titre, «l’État apportera tout le soutien requis et leur accordera tous les avantages nécessaires», en matière de fiscalité, notamment, devait-il préciser.

L’autre promesse inscrite au titre des engagements de M. Abdelmadjid Tebboune réside dans cette assurance que «l’État lancera une stratégie pour les jeunes investisseurs et travaillera à promouvoir le produit national». Dans le sillage de cette démarche, «nous n’importerons que ce qui nous fait réellement défaut afin d’éviter tout gaspillage de la devise, de promouvoir la production nationale, de renforcer le rôle économique des collectivités locales et de diversifier les domaines économiques». Des engagements qui permettent d’entrevoir une meilleure visibilité dans les perspectives économiques du pays et une certitude quant à cette nécessité d’opérer une transition structurelle de notre modèle économique sur de nouvelles bases à même d’asseoir les conditions de la redynamisation de l’outil national de production et, en définitive, de la relance de l’économie du pays.

D. Akila