Parti de la libertÃ© et de la justice : Â«RÃ©agir positivement Ã  lâ€™appel au dialogueÂ»

L’intérêt national commande de réagir positivement à l’appel du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au dialogue et de l’aider à mieux écouter les revendications des marches populaires, précise un communiqué du PLJ de l’ancien ministre Mohamed Saïd, soulignant que les engagements annoncés par le nouveau président de la République dans son discours à l’occasion de la cérémonie de prestation de serment «exigent d’être rapidement traduits sur le terrain».

Ces engagements, ajoute le communiqué, «doivent être précédés par la prise de mesures d’apaisement préalables (...) pour ouvrir un dialogue national global».

Dans ce cadre, le PLJ a souligné «l’impérative» coopération de tous pour satisfaire les revendications du Hirak populaire et lancer les chantiers de réforme politique, de relance économique, d’apaisement social et de lutte contre la corruption jusqu’à «la libération de la pratique démocratique et sa mise au service de la réhabilitation des compétences, de la consolidation de l’unité nationale et de la cohésion sociale».

La formation politique a, par ailleurs, estimé que les décisions prises par le président Tebboune à l’issue de sa prestation de serment avaient «suscité la satisfaction générale».