Lâ€™Ã©conomiste Brahim Guendouzi : Â«AccroÃ®tre les investissementsÂ»

En procédant, hier, à l’inauguration de la 28e édition de la Foire de la production nationale, le président de la République a fait d’importantes déclarations et décidé d’une série de mesures, toutes inscrites dans le sens d’une meilleure relance de l’économie afin de la hisser à un niveau plus compétitif.

En la matière, les engagements du nouvel élu à la magistrature suprême tels que révélés notamment dans son programme électoral sont à la fois prometteurs et audacieux. Les experts économistes sont d’ailleurs nombreux à le certifier tout en mettant en relief la nécessité de définir dans les meilleurs délais une stratégie efficace pour garantir le succès de sa mise en œuvre. «Cette stratégie devrait porter autant sur les objectifs à souligner avec précision que sur les moyens à mettre en place pour s’assurer de leur consécration», estime en effet l’économiste Brahim Guendouzi. Cet enseignant de l’université de Tizi-Ouzou estime en outre qu’une relance effective de l’économie passe nécessairement par l’accroissement des investissements. «Nous avons besoin de multiplier les investissements et d’aller vers la création de plusieurs entreprises dans différents domaines», a-t-il fait savoir, mettant l’accent sur l’impératif d’aller vers des mesures incitatives en termes de résorption du chômage et d’augmentation de la population active. L’impact escompté d’une telle démarche est non seulement à caractère économique, tenant compte des conséquences espérées dans le domaine de la croissance mais aussi à vocation sociale, vu que «plus on augmente la population active, plus les cotisations pour les personnes inactives, c’est-à-dire les retraités, augmenteront», explique encore notre interlocuteur. «Une telle solution pourrait s’avérer très efficace pour résoudre le déficit dont souffre la Caisse nationale de retraite», insiste encore M. Guendouzi. L’autre déficit qui nécessite d’être comblé dans l’urgence est celui de la dépense publique au sujet duquel notre interlocuteur plaide pour une révision globale à travers le recours à des mécanismes incitant à une meilleure maîtrise. Il ne manquera pas de mettre en exergue l’impératif d’améliorer le climat des affaires, condition sine qua non pour attirer les investisseurs étrangers. «Il devient de plus en plus urgent de soigner l’image de l’Algérie aux yeux des investisseurs étrangers». Une image qui, faut-il le rappeler, a été fortement égratignée du fait de la succession des scandales de corruption et de dilapidation des deniers par ceux-là mêmes qui étaient censés les préserver et les fructifier au service de la nation», explique notre interlocuteur. Il insiste aussi sur une révision, autrement plus pragmatique du système bancaire et monétaire qu’il faudrait libérer de l’emprise d’un fonctionnement administratif, voire bureaucratique pour le mettre au service de l’essor économique. Il rappelle qu’au volet économique, les engagements du président de la République, révélés lors de sa campagne électorale, s’articulent en termes de valorisation de la production nationale manufacturière agricole, industrielle et de service, par l’incitation fiscale et la limitation des importations.

Le président élu a aussi souligné l’impératif de réexaminer la relation entre l’université, l’entreprise et le marché de l’emploi pour que celle-ci puisse impacter positivement sur l’économie nationale. En ce sens, M. Tebboune est convaincu que la relance de l’économie passe nécessairement par le développement d’un réseau de start-up au profit desquelles une banque spécialisée sera créée. Une telle initiative est très favorablement accueillie dans les milieux entrepreneuriaux où des opérateurs dévoués et honnêtes souhaitent apporter leur contribution dans le sens de réhabiliter les compétences dont dispose le pays, créer de l’emploi et de la richesse et apporter ainsi une réelle valeur ajoutée au profit de notre économie. Dans cette optique, il est tout aussi nécessaire de parvenir à une maîtrise parfaite des statistiques en privilégiant le recours à la numérisation de plus en plus recommandé dans tous les modèles économiques réussis.

Karim Aoudia