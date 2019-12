Soutien aux projets productifs crÃ©ateurs d'emplois

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis en avant, hier à Alger, son soutien et son encouragement aux projets productifs nationaux par des avantages et des incitations en contrepartie de la création de postes d'emploi. Les incitations fiscales et les avantages accordés par l'Etat (fonciers, crédits et autres) doivent avoir une contrepartie, à savoir la création d'un nombre important de postes d'emploi, a fait savoir le Président de la République lors de l'inauguration de la 28e édition de la Foire de la production nationale."Il faut réduire le taux du chômage et ceci ne peut se faire qu'à travers de véritables projets productifs créateurs d'emploi et non de «richesse illusoire», a-t-il soutenu. Affirmant que "2020 sera une année différente pour les opérateurs économiques à la condition de s'engager à élargir leurs activités, à redynamiser l'économie nationale et à créer des postes d'emploi, M. Tebboune a souligné l'impératif d'encourager l'exportation du produit national. La promotion de l'exportation du produit national est l'unique voie de parvenir à la diversification de l'économie nationale et à la sortie de la dépendance aux hydrocarbures, graduellement, a-t-il estimé, ajoutant dans ce sens, "nous avons appris à acheter au lieu de vendre. à importer au lieu d'exporter... Nous ne pouvons continuer ainsi, la tendance doit changer". Inspectant le pavillon des produits agroalimentaires, M. Tebboune a mis l'accent sur la nécessaire protection de ces produits, faisant savoir que les accords commerciaux, notamment avec l'Union européenne prévoient des clauses permettant la prises de mesures de protection du produit national. Le Président de la République a fait état, dans ce contexte de "l'interdiction de l'importation des fruits et légumes durant leur saison", affirmant que "le recours à l'importation se fera à titre exceptionnelle dans le cas où la production national n'arrive pas à satisfaire la demande du marché local". Soulignant l'impératif d'accorder davantage d'intérêt à l'activité de stockage et refroidissement des produits agricoles au regard de son rôle dans la régulation du marché, M. Tebboune a évoqué la création d'une société spécialisée en la matière au niveau des ports et aéroports. A ce propos, le chef de l'Etat mis en garde contre la possibilité de pénuries, notamment des matières premières comme la pomme de terre, dont le prix ne doit pas dépasser 60 DA, a-t-il ajouté afin de préserver le pouvoir d'achat du citoyen, "qui est une préoccupation majeure" pour l'Etat.