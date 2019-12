Participation de 15 unitÃ©s et entreprises de production de lâ€™ANP

«Dans le cadre de la dynamique de relance économique nationale visant à encourager la production nationale, et en exécution des instructions du général de Corps d'Armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP portant sur le développement d'une forte base industrielle militaire, quinze unités et entreprises de production relevant de l'Armée nationale populaire prendront part à la 28e édition de la Foire de la production algérienne inaugurée dimanche, par le Président de la République», a indiqué, hier, le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

Cette manifestation économique se tient au niveau du Palais des expositions d'Alger jusqu'au 30 décembre 2019. A cette occasion, «l'espace dédié à l'ANP situé au pavillon central du Palais des expositions, tout au long de cette importante manifestation économique, sera ouvert pour visiter les différents stands des unités de production», a-t-on ajouté. .

Selon la même source, cette foire permettra de «découvrir la panoplie de produits reflétant le haut niveau des fabrications militaires dans leurs différentes filières, et contribuant à la consolidation d'un tissu économique national de qualité, et ce, à travers de nombreuses entreprises et unités de production spécialisées dans divers domaines, à l'instar du secteur du textile, des industries mécaniques légères et lourdes, des industries électroniques ainsi que de la rénovation des matériels aériens et navals».