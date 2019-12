CrÃ©ation dâ€™un ministÃ¨re dÃ©diÃ© aux start-up et Ã  la microentreprise

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé, hier à Alger, la création d'un département ministériel dédié aux start-up et à la micro-entreprise, ainsi que des incubateurs dans toutes les grandes villes du pays.

«Nous allons créer le maximum d'incubateurs dans toutes les grandes villes du pays, qui seront parrainés par un ministère des start-up et de la micro-entreprise", a indiqué le Président de la République lors de l'inauguration de la 28e édition de la Foire de la production nationale. Le Président Tebboune, qui s'est longuement attardé au niveau de l'espace abritant les start-up, a échangé des propos avec des jeunes porteurs de projets, leur assurant que la composante de ce nouveau ministère comptera des jeunes. Il a également annoncé la création d'une banque qui sera chargée de suivre et d'accompagner les jeunes porteurs de projets. "Cette banque de start-up sera un partenaire qui vous suivra et vous encouragera dans la concrétisation de vos projets", a indiqué le chef de l'Etat, tout en lançant un message aux jeunes pour s'investir dans ce créneau.