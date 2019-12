Le PrÃ©sident Tebboune inaugure la 28e Foire de la production nationale : La relance rapide de lâ€™Ã©conomie une prioritÃ©

La 28e édition de la Foire de la production nationale a été inaugurée, hier, par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Cette manifestation intervient dans un contexte économique difficile et constitue une occasion pour les opérateurs économiques nationaux publics et privés d’envisager une relance rapide du développement. En dépit de cette conjoncture, le Président Tebboune affiche un optimisme quant à la relance de l’économie nationale.

À ce titre, les perspectives d’évolution de l’économie mobilisent toute l’attention du Premier magistrat du pays. Il en fait une de ses priorités, avec comme matrice la bonne gouvernance Les exposants avec lesquels il s’est entretenu se sont dit conquis par son sens de la précision. Lors de cette première sortie, le Président Tebboune a insisté sur la nécessité de corriger les dysfonctionnements qu’a connus l’économie du pays ces dernières années et de lui offrir des perspectives en termes de développement et de croissance. «Nous sommes prêts à aller le plus loin possible en matière d’aide et d’accompagnement aux entreprises qui s’engagent à faire progresser l’emploi et à créer de la valeur ajoutée», a-t-il lancé à l’adresse des exposants. Il a également souligné la nécessité impérieuse de renforcer les capacités industrielles du pays, en encourageant les entreprises spécialisées dans ce domaine à s’inspirer du succès réalisé par l’ANP. Pour lui, il est tout à fait clair, que pour stimuler la croissance, le pays a besoin d’une locomotive qui puisse tirer l’industrialisation, précisant que dans ce secteur il n’y a pas de miracle.

«J’avais affirmé avec foi et certitude que les seules industries mécaniques en Algérie sont celles de l’ANP. On ne rentre pas dans l’industrialisation par effraction, il n’y a pas de miracle dans l’industrialisation. Il y a une préparation pour arriver à ce stade de développement. Maintenant, cette industrie doit profiter à tout le pays par la création d’emplois, surtout dans la sous-traitance qui va créer des milliers d’emplois pour nos jeunes et nos ingénieurs, et à terme arriver à avoir un produit national, avec un taux d’intégration de 60% pour qu’on puisse le qualifié de produit algérien. Sinon, il s’agirait d’importation déguisée qui ne sert absolument à rien si ce n’est à dépenser. Je n’ai rien contre les personnes, mais contre les comportements immoraux qui ont caractérisé les agissements de certains», a souligné le chef de l’Etat. Aussi, au regard, de l’intérêt et de l’importance que représente le partenariat, le Président Tebboune a exhorté les représentants des unités industrielles de l’armée à élargir certaines activités à l’industrie civile, en particulier tout ce qui touche à la production de la pièce de rechange, trop couteuse. Il s’est dit agréablement surpris par le niveau du taux d’intégration atteint par les unités industrielles de l’armée, qui ne dépend pas du marché extérieur. «C’est là un problème de dignité qui est réglé, ensuite cela consolide la sécurité nationale et enfin, l’industrie développée par l’armée peut servir de rampe de lancement à une industrialisation réelle de l’Algérie et pas une industrialisation fictive où il y a gaspillage de nos ressources en monnaies étrangères et en dinars pour un résultat final où il n’y a même pas un taux d’intégration de 10%, cela dure depuis des années. On ne peut pas parler d’industrie», a-t-il insisté. Pour maintenir en état de compétitivité cette industrie florissante, il a été procédé à la mise en place d’instituts de formation, lui a-t-on expliqué. A l’adresse des responsables de la compagnie nationale de transport aérien Air Algérie, le Président Tebboune relève que «c’est illogique de construire autant d’aéroports et de les fermer. Il faut faciliter la vie à nos concitoyens, où qu’ils soient, lors de leurs déplacements. Cela peut se faire ne serait-ce que par des vols de rotation. Je pense qu’il va falloir sérieusement vous penchez sur ces problèmes, soit en créant une société Air-inter des vols intérieurs, soit Air Algérie garde ses prérogatives et à ce moment là tous les aéroports doivent être rouverts en 2020». Les déclarations du Président Tebboune, lors des échanges qu’il a eu avec les exposants préfigurent d’ores et déjà ce que serait les réformes économiques à mettre en marche, dans le sens d’une diversification accrue et rapide. Les grandes lignes semblent concerner le secteur de l’industrie en priorité. En tout et pour tout, la bataille de l’industrie est inscrite en tête de liste des réformes que mènera le Président Tebboune, en s’engageant à aider les entreprises qui créent de l’emploi, de la valeur ajoutée, et favorisent la recherche et les technologies. Le soutien à l’industrie relève pour lui, d’un choix stratégique par le biais d’une vision industrielle claire.

La Foire de la production nationale, dédiée comme les précédentes manifestations à la promotion de la production nationale, représente une opportunité pour les entreprises privées et publiques de promouvoir leurs produits, en explorant d’autres pistes d’investissement et de conquête des marchés internationaux.

Activant dans les domaines de l’agroalimentaire, de l’industrie chimique et pétrochimique, des travaux publics, des services, de l’industrie manufacturière, de l’industrie électrique, électronique et électroménagère, et de l’industrie militaire, le but de ces entreprises est aussi celui de montrer leur niveau de développement et de compétitivité. C’est au regard de cela que le président de la République a révélé quelques éléments qui définissent ce que serait sa politique économique, surtout qu’il est convaincu, et il l’a fait savoir, il n’y a pas d’autre avenir dans le domaine économique que la diversification. A vrai dire, le Président Tebboune a renouvelé son engagement personnel à conforter cet optimisme en assurant que l’Etat accompagnera le regain espéré de façon que personne ne soit le laisser-pou-compte. En plus de trois heures, il était impossible d’obtenir un début de réponse à toutes les questions, mais cette première se veut annonciatrice d’un offensif tout azimut pour booster le développement économique du pays. Cette édition 2019 de la foire de la production nationale, qui enregistre la participation de 467 exposants, est placée sous le thème «Algérie : une économie diversifiée, créatrice et compétitive». Dans ce cadre, il est prévu la tenue d’ateliers thématiques intitulés «les matinées professionnelles de la FPA». Les thèmes retenus concernent l’examen de la problématique liée au financement des Strat-up, la Compétitivité du ciment algérien à l’international, le Code à Barre : traçabilité et fluidité à l’export, l’entreprise publique face aux défis de l’export : partage d’expérience.

Farid Bouyahia

--------------------------------

«Importer du blé pour gaspiller le pain est inconcevable»



Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a lancé dimanche à Alger un appel contre le gaspillage du pain, estimant qu'il était «inconcevable» que l'Algérie importe du blé pour gaspiller le pain.

«Acheter du blé pour gaspiller le pain est une perte en devises», a-t-il déclaré en marge de la 28e édition de la Foire de la production nationale.

D'autre part, le Président Tebboune a abordé le secteur de l'habitat en soulignant la nécessité d'accélérer la réalisation des projets inscrits avec des critères répondant aux normes.