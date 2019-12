Commentaire : ProspÃ©ritÃ© et dÃ©veloppement

Après la réussite de l’élection présidentielle du 12 décembre dernier, l’Algérie entame depuis jeudi 19 décembre la longue marche vers le développement et l’édification d’une nouvelle République. Cette échéance électorale tenue dans d’excellentes conditions et marquée essentiellement par une transparence totale et une régularité irréprochable constitue le début de la fin de la crise politique qui perdure dans le pays depuis des mois. Reconnu et salué par la majorité des acteurs et des observateurs politiques, le processus électoral couronné par l’élection d’un nouveau chef de l’Etat a permis aux citoyens d’exprimer librement et démocratiquement leurs choix. Le verdict des urnes consacre indéniablement la fin de l’instabilité et le début de dénouement de la crise.

Dans un discours-programme prononcé lors de la cérémonie de prestation de serment, le nouveau Président de la République a décliné dans le détail le plan d’action à court et moyen terme. Un programme ambitieux et novateur pour la refondation de l’Etat. Les engagements pris devant le peuple algérien sont de nature à consolider la stabilité, renforcer la démocratie et assurer le décollage économique sur des bases saines et rationnelles. Tous les secteurs sont concernés et seront touchés par une des profondes réformes qui vont insuffler un nouveau souffle dans tous les compartiments de l’Etat. Fraîchement élu, M. Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé sa détermination à remettre l’Algérie sur les rails et conduire le pays vers le développement et la prospérité dans tous les domaines. Dans la nouvelle phase, l’Algérie a besoin de l’engagement et la participation de tous ses enfants pour transcender avec sérénité et conviction cette épreuve difficile. D’ailleurs, le chef de l’Etat a saisi l’occasion pour appeler au dialogue et la concertation avec toutes les bonnes volontés motivées et engagées pour contribuer au processus d’édification du pays. C’est une main tendue et un appel de cœur à l’adresse de tous les algériens épris des valeurs du dialogue, de paix et animés par un esprit patriotique. Les intérêts supérieurs de l’Algérie passent avant tout autre considération.

Cette étape impose, il faut le souligner avec force, sagesse, esprit de responsabilité mais aussi un climat d’apaisement pour permettre aux dirigeants et citoyens de se consacrer essentiellement aux véritables préoccupations dans tous les domaines et à tous les niveaux. Il s’agit de lancer les grands chantiers de rénovation, de développement et de gestion pour faire face aux défis et enjeux qu’impose la conjoncture actuelle et à venir. Un challenge qui mérite engagement, abnégation et un sens de sacrifice hautement élevé dans le cadre de la construction d’une nouvelle Algérie, celle rêvée par les martyrs de la Révolution et espérée par les générations actuelles et futures. Une Algérie de liberté, de toutes les libertés, d’une justice libre et indépendante. Une Algérie de justice sociale et de prospérité économique. Ce ne sont pas des défis, ce sont des ambitions à portée de main pour un pays aux grandes potentialités tant matérielles qu’humaines. Il faut dire que la jeunesse algérienne dynamique et consciente des enjeux et défis de la conjoncture est une chance pour le pays car elle est considérée comme la locomotive du changement et le moteur du développement socio-économique. Le changement est désormais en marche depuis le jeudi 12 décembre grâce au processus électoral et politique lancé en août dernier. Le dialogue inclusif initié durant l’été dernier avait débouché sur l’installation de l’Autorité nationale indépendante chargée des élections et la révision de la loi portant régime électoral, phase qui a été suivie par la convocation du corps électoral pour la tenue de la présidentielle. Force est de relever que le scrutin du 12 décembre dernier, a tenu toutes ses promesses avec une organisation sans failles et une régularité et transparence irréprochable. Ce constat a été admis par l’ensemble des intervenants politiques et médiatiques dont les candidats qui ont pris part à cette échéance hautement politique et stratégique pour l’avenir du pays. A présent l’heure est à la consolidation des acquis le renforcement de la démocratie et l’édification du pays sur de nouvelles bases tant sur le plan politique qu’économique, sociale et culturel. Une étape qui exige l’implication et l’engagement de toutes les couches de la population pour bâtir une Algérie nouvelle forte et prospère.

M. Oumalek