La politique Ã©trangÃ¨re dans le discours du PrÃ©sident : Une diplomatie dynamique au service de la paix et de la dÃ©fense des causes justes

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a consacré une bonne partie de son discours, après sa prestation de serment, aux grands axes de la politique extérieure. Il a mis en avant les actions qu’il compte impulser, et réaffirmé les fondamentaux de la diplomatie algérienne.

Déterminer les intérêts prioritaires de l’Algérie, adapter son outil diplomatique et garantir l’efficacité de sa politique étrangère est ce que l’on peut retenir comme lignes directrices de la nouvelle démarche diplomatique. En effet, dans ce premier discours, M. Tebboune a tenu à souligner que la «diplomatie de la nouvelle République algérienne se focalisera sur les intérêts de l’Algérie et de sa communauté établie à l’étranger». La volonté politique de bien veiller à la défense des intérêts de la communauté algérienne à l’étranger est l’un des enjeux de la diplomatie algérienne. Le réalisme est toujours de rigueur, et pour preuve M. Tebboune a précisé que les membres du corps diplomatique «seront évalués régulièrement», sur les actions menées en direction de la communauté nationale. Il a indiqué a cet égard que «l’État installera, au niveau des ambassades et consulats, des instances juridiques pour la défense de tout Algérien bafoué dans sa dignité pour peu que les membres de notre communauté respectent les lois des pays hôtes». L’agenda international dans lequel s’inscrit l’Algérie, impose plusieurs priorités. Le Président a clairement indiqué qu’il œuvrera à la relance d’une dynamique diplomatique, de la reformulation et de la clarification des positions d’Alger, par rapport à une actualité internationale devenue trop exigeante, voire pressante. Ainsi le dossier libyen est toujours d’actualité, et il est tout a fait légitime que l’Algérie cherche à s’assurer et à préserver sa profondeur stratégique. C’est dans cette optique que M. Tebboune a affirmé que «l’Algérie déploiera davantage d’efforts en faveur de la stabilité de la Libye et de la préservation de l’unité de son peuple et de son intégrité territoriale». Aussi, il a appelé «tous les frères libyens à la réunification des rangs, au dépassement des divergences et au rejet de toute ingérence étrangère, qui ne fait que les éloigner les uns des autres et entraver la réalisation de leur objectif de construire une Libye unie, stable et prospère».



Réaffirmation du principe du refus de l’ingérence étrangère



En effet, la formulation d’une politique étrangère impose à la fois d’émettre des positions précises sur les grands dossiers en cours et de définir, avec plus de hauteur, une ligne directrice. Le Président l’a bien précisé, en ce qui concerne le dossier libyen «l’Algérie est le premier pays concerné par la stabilité de la Libye et qu’on le veuille ou non, nous n’accepterons jamais qu’elle soit écartée des solutions proposées au règlement du dossier libyen».

Sur la nécessité d’œuvrer à l’émergence d’un monde stable, la résolution des conflits, la lutte antiterroriste, et la place sur l’agenda, des grandes problématiques qui alimentent les débats (le développement durable et la question des droits de l’homme entre autres), M. Tebboune a mis l’accent sur «l’attachement de l’Algérie à entretenir des relations d’amitié et de coopération avec l’ensemble des pays du monde».

Il a assuré, d’autre part, que l’Algérie «continuera à s’en tenir au principe de non ingérence dans les affaires internes des pays, et à rejeter fermement et catégoriquement toute tentative d’immixtion dans ses affaires internes». Le message est donc clair après la vaine et inutile tentative du Parlement européen, de surfer sur la vague de la contestation populaire, il y a quelques semaines.

De même, l’Algérie «continuera à tendre la main à l’ensemble des États pour la lutte contre le terrorisme international, le crime organisé et transfrontalier et tous les fléaux sociaux mondiaux afin de contribuer efficacement à la consolidation de la paix et de la sécurité internationales », a-t-il souligné.



Les constantes de la politique étrangère



Partant du principe que l’Algérie a plus d’atouts réunis que plusieurs autres pays, celle-ci joue sur tous les claviers de la puissance : C’est une économie émergente, une puissance diplomatique de par ses positions et ses constantes de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres, un pays qui devrait attirer les investisseurs étrangers avec la promulgation de la loi de finances 2020. L’Algérie est donc, un acteur clé de la politique régionale. Elle pèse comme étant le plus grand pays d’Afrique, comme locomotive du Maghreb, et de référence, sur le plan régional.

Le Président Tebboune a expliqué que la construction de l’ensemble Maghrébin «fera partie des préoccupations de l’État algérien qui œuvrera inlassablement à la préservation des relations de bon voisinage et des liens de fraternité et de coopération avec tous les États du Maghreb arabe». «Que nos voisins soient assurés que rien de mal ou de négatif n’émanera de nous», a-t-il affirmé.

La question du Sahara Occidental était également présente dans le discours de M. Tebboune et illustre par là, que l’Algérie reste portée par son dynamisme diplomatique, notamment le traitement du dossier du Sahara Occidental. Le Président a tenu à préciser que «la question du Sahara occidental relève de la décolonisation, et, est entre les mains des Nations unies et de l’Union africaine». Il a estimé comme cela a toujours été le cas pour l’Algérie, que la question du Sahara occidental «doit rester hors des relations avec nos frères marocains». L’Algérie sait défendre ses constantes diplomatiques avec fierté. Concernant le monde arabe M. Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé que l’Algérie «continuera à tendre la main à tous les pays arabes, en vue de renforcer les relations de fraternité et de coopération, resserrer les rangs, bannir les dissensions et les différends et surmonter les épreuves auxquelles ils sont confrontés sous différentes formes».



La question palestinienne : l’autre bataille de la diplomatie algérienne



Tout en œuvrant pour le maintien de son indépendance et de sa souveraineté, le président a déclaré, en outre, que l’Algérie «ne ménagera aucun effort en faveur de la réforme de la Ligue des États arabes, qui demeurera un abri pour tous les Arabes et l’expression de leur communauté de destin».

Soulignant que la question palestinienne comptait parmi «les constantes de la politique étrangère de l’État algérien », le Président Tebboune a déclaré « nous continuerons à être un appui pour nos frères palestiniens, à répondre à leur appel et demeurer à leurs côtés jusqu’à la réalisation de leurs droits légitimes à l’établissement d’un État palestinien indépendant avec El Qods pour capitale». Il a appelé la communauté internationale à «assumer sa responsabilité historique vis-à-vis du peuple palestinien qui fait face à une force coloniale brutale, à travers l’application de toutes les décisions onusiennes y afférentes dans le cadre de la légalité internationale ».

En réaffirmant les principes, constantes et positions, le Président s’est engagé donc à préserver les succès diplomatiques qui ont permis à l’Algérie de sauvegarder ses intérêts et de gagner en respect et en influence au sein de la communauté internationale, comme puissance émergente, en Afrique, dans le Monde arabe, et en Méditerranée.

Tahar Kaidi