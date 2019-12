La 1re session criminelle sâ€™ouvre aujourdâ€™hui : Djamel Beghal devant le tribunal criminel de Dar El-Beida

La 1re session criminelle de la Cour d’Alger pour l’année 2019 s’ouvre aujourd’hui, avec 127 affaires criminelles inscrites au rôle de cette session, a-t-on appris hier, auprès de la Cour d’Alger.

La Cour d’Alger sera chargée d’examiner les pourvois de cassation. L’un des principaux changements dans le Code de procédure pénale est relatif à la réforme du tribunal criminel. Les juridictions compétentes consacrent le principe du double degré de juridiction dans les affaires criminelles. Les procès enrôlés seront examinés, lors de cette session criminelle, par le tribunal criminel de Dar El Beida.

Pour sa part, le procès de Djermane Kamel, bras droit d’Abderrezak El-Para, impliqué dans l’enlèvement de touristes étrangers en 2003, aura lieu le 22 janvier prochain devant le tribunal criminel d’Alger, selon la même source. Djermane est poursuivi dans l’affaire du rapt de quinze touristes étrangers, dont dix de nationalité allemande, survenu en février 2003 dans le Sahara algérien, près des frontières avec le Mali.

La même instance judiciaire statuera à la même date dans l’affaire de Nora CH, accusée principale poursuivie pour appartenance à un réseau terroriste qui recrutait des éléments à l’étranger.

Les crimes et délits retenus s’articulent autour de diverses affaires de vols qualifiés, homicides volontaires, détournement de deniers publics, attentats à la pudeur, faux et usage de faux sur des documents officiels.

Les grands procès de terrorisme ont enregistré une baisse sensible ces trois années en raison des opérations menées par l’ANP. Les procès enrôlés sont liés aux affaires de réseaux de soutien aux groupes terroristes, d’appartenance à groupe terroriste et à l’apologie du terrorisme.

Il s’agit de « tentatives déjouées grâce à la vigilance des services de sécurité et au travail de renseignement. Une autre affaire, dans laquelle est impliqué le nommé Ahmed R., qui révèle le recours aux outils des technologies de l’information et de la communication (TIC) pour l’apologie du terrorisme et le recrutement des jeunes combattants pour le compte des organisations terroristes activant à l’étranger .

Les affaires de trafic de drogue sont également au menu de cette session. Il s’agit essentiellement de réseaux transfrontaliers démantelés par les services de sécurité qui mènent une guerre sans répit contre fournisseurs et narcotrafiquants. Par ailleurs, le tribunal criminel de Dar El Beida examine aujourd’hui, lundi, l’affaire de Djamel Beghal, ancien terroriste de l’ex-GIA, extradé de France en juillet 2018 après deux condamnations pour terrorisme.

N. B.