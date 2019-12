Chambre dâ€™accusation prÃ¨s la Cour dâ€™Alger : Karim Tabbou maintenu en dÃ©tention

La chambre d’accusation près la Cour d’Alger a confirmé la détention provisoire décidée par le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed, contre Karim Tabbou, apprend-on de source judiciaire. Le collectif de défense du SG de l’UDS (parti non agréé) a plaidé, dimanche matin, devant les magistrats de la chambre d’accusation près la Cour d’Alger, contre la mise sous mandat de dépôt, décidée le 21 septembre par le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed. Arrêté le 26 septembre dernier, Karim Tabbou est poursuivi, dans cette deuxième affaire, pour, notamment, « atteinte à l’unité nationale » et « incitation à attroupement ». Karim Tabbou est poursuivi dans deux affaires distinctes.

Il a été mis sous mandat de dépôt le 11 septembre dernier par le juge instructeur, avant de bénéficier de la liberté provisoire suivant la décision de la chambre d’accusation de la Cour de Tipasa rendue en date du 25 septembre.

Le lendemain, il sera de nouveau poursuivi et mis en détention provisoire par le tribunal de Sidi M’hamed d’Alger pour, entre autres, « incitation à la violence et atteinte à l’unité nationale ».

N. B.