Affaire Kamel Chikhi, alias Â«El-BouchiÂ» : Le procÃ¨s en appel reportÃ© au 12 Janvier

La chambre pénale près la cour d’Alger a renvoyé, hier, le procès en appel de l’homme d’affaires Kamel Chikhi, alias Kamel «El- Bouchi», à l’audience du 12 janvier.

La décision de la présidente de l’audience a été motivée par la demande de la défense de l’accusé principal Kamel Chikhi. Il s’agit du 7e report de ce procès en appel. Cette date coïncide avec le jour de l’an Amazigh, Yennayer, une « journée chômée et payée », officiellement. Interrogé, l’avocat du collectif de défense de Kamel Chikhi, Me Fateh El Ouafi, a indiqué que « dans ce cas, l’affaire sera systématiquement renvoyée d’une semaine, soit au 19 janvier prochain ». L’avocat a expliqué que « la demande de report est liée à de nouvelles demandes de constitution d’avocats dans cette affaire ». La décision du report a été contestée par des familles des autres accusés en détention, notamment des cadres de l’urbanisme et de la Conservation foncière d’Alger. « Ils sont en prison, pas dans un hôtel », ont-ils protesté, espérant l’allégement des peines prononcées contre eux par le tribunal de Sidi M’hamed.

Pour rappel, les avocats constitués dans cette affaire se sont présentés à la barre à 11h32 mn, suite à la demande formulée par des avocats de l’accusé principal, Kamel Chikhi, pour le renvoi du procès. La présidente de l’audience a émis des réserves et a annoncé la première fois le report au 5 janvier, avant qu’elle ne décide le renvoi de cette affaire au 12 janvier, après la confirmation de la présence de toutes les parties, soit les accusés en détention, dont une femme, un accusé en liberté et le représentant du Trésor public constitué comme partie civile. Kamel Chikhi, l’accusé principal, s’est présenté, vêtu d’une veste matelassée de couleur bleue. Il s’est retourné une fois, pour saluer ses proches, notamment son frère présent dans la salle. Le procès a été programmé suite à l’appel introduit par le parquet près le pôle judiciaire spécialisé près le tribunal de Sidi M’hamed. La défense de Kamel Chikhi, ainsi que des 14 autres accusés dans la même affaire, a fait appel des jugements lourds prononcés contre eux le 10 juillet dernier. Dans cette première affaire, dans laquelle sont poursuivis 12 cadres de l’urbanisme et de la Conservation foncière d’Alger , pour «corruption», «abus de fonction» et «perception d’indus cadeaux», Kamel Chikhi a été condamné à une peine de 10 ans de prison ferme assortie d’une amende d’un million de DA. Cinq autres accusés ont été condamnés à une peine de 8 ans de prison ferme assortie d’une amende d’un million de DA, alors que quatre autres ont écopé d’une peine de 5 ans de prison ferme, deux accusés de 4 ans de prison ferme et un accusé condamné à 6 ans de prison ferme. Le tribunal a décidé également la saisie des biens immobiliers de sept accusés. Les cadres de l’urbanisme et de la Conservation foncière d’Alger ont été confrontés, lors de l’audience, à des preuves irréfutables. Ils ont été tous filmés à leur insu par Kamel ‘‘El Bouchi’’ lors de la «perception d’indus cadeaux» en contrepartie des services rendus. Il s’agit de sommes d’argent en dinars et en dollars ainsi que de voyages. Kamel Chikhi est poursuivi dans trois autres affaires, dont la saisie de 701 kg de cocaïne au port d’Oran. L’instruction dans cette affaire se poursuit toujours auprès du juge d’instruction près le pôle judiciaire de Sidi M’hamed. Plus de 37 personnes ont été interpellées depuis l’ouverture de l’enquête. Les six principaux accusés ont été placés sous mandat de dépôt le 7 juin dernier.

Neïla Benrahal