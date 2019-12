Djelfa : Destruction de trois bombes

Un détachement de l’Armée nationale populaire a détruit trois bombes artisanales dans la commune d’Ammoura, wilaya de Djelfa/1re RM. Un autre détachement de l’ANP a appréhendé deux individus et abattu un autre qui étaient à bord d’un véhicule tout-terrain, et ce, après avoir refusé d’obtempérer et tenté de prendre la fuite. L’opération a permis de saisir cinq sacs de mélange d’or brut et de pierres.

Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, à Msila/1re RM, trois individus en possession de deux fusils de chasse et d’un fusil à pompe, alors qu’ils ont arrêté, à Biskra/4e RM, un individu en possession de 1.292 unités de tabac.

De même, 16 immigrants clandestins ont été appréhendés à Djanet/4eRM.