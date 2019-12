Omra 2020 : 370 agences de tourisme agrÃ©Ã©es

Le directeur de la omra de l’Office national du hadj et de la omra, M. Ali Chaâbani, a annoncé que plus de 65.000 pèlerins se sont enregistrés au début du mois de novembre dernier. Cela après que l'agrément a été octroyé, cette année, à 370 agences de tourisme pour encadrer les pèlerins.

Pour les agences nouvellement agréées, les pouvoirs publics escomptent les soumettre, par la même occasion, à un contrôle continu et strict dans les Lieux saints de l’islam, avec des sanctions sévères imposées aux agents ne respectant pas le cahier des charges dûment établi.

Parmi les conditions exigées, les agences agréées doivent assurer la prise en charge complète des pèlerins dès leur arrivée en Arabie saoudite. Dans le cas contraire, elles se verront infliger des sanctions sévères, telles que la privation pendant deux ans, de l'organisation de la omra. Les mêmes procédures seront appliquées sur les agences de traitement désormais. Cela, après la révision du cahier des charges. En effet, le précédent ne prévoyait des sanctions que contre l'agence mère.

Le premier responsable de la omra a signalé avoir constaté une grande affluence des familles sur les agences de tourisme avant les vacances d’hiver pour effectuer le petit pèlerinage, soulignant que «la demande de la omra a connu une augmentation remarquable pendant les vacances scolaires parallèlement au mois de Ramadan, ce qui rend difficile le contrôle des prix, car cela est soumis à l'offre et à la demande».

Outre la qualité des services fournis par les agents aux clients, le représentant de l’office du hadj a indiqué que l’agence réservera aux pèlerins dans des hôtels situés à proximité de la Grande Mosquée de La Mecque (Elharam), en plus du type de vols, des vols directs et ou par escale.

M. Chaâbani a également exclu la possibilité de plafonner les dépenses de la omra, c'est-à-dire de mettre un terme au coût le plus élevé, par l’Office national du hadj et de la omra, afin de contrôler les coûts et de les maintenir dans les limites raisonnables pour toutes les agences, car il s'agit d'une activité commerciale soumise à la nature des services fournis et aux besoins du client.

La hausse de la demande des Algériens sur le rite de la omra, enregistrée par les agences de voyages, est due essentiellement à la difficulté d'obtenir un passeport hadj. Un passeport qui s’obtient par le biais du tirage au sort qui a lieu chaque année au niveau des conseils municipaux et de la participation de milliers de personnes qui veulent effectuer le pèlerinage.

Un pèlerinage dont le coût a atteint plus de 50 millions de centimes pour chaque pèlerin.

Pour cela, il est indispensable de sélectionner les agences de tourisme qui fournissent des services de qualité et des prix réfléchis, pour visiter les Lieux saints et effectuer les rites, en attendant d'avoir la chance d'accomplir le cinquième pilier de l’islam.

M. Chaâbani s’attend à ce que l'Algérie maintienne le cinquième rang mondial en termes de nombre total de pèlerins de la omra, au cours de cette saison, compte tenu du volume de participation, malgré le début tardif de la saison par rapport au reste des pays musulmans.

Le nombre de pèlerins de la omra, au courant de l'année dernière, a dépassé les 370.000, tandis qu’ils étaient plus de 400.000 l'année précédente, sans que la situation économique du pays affecte la demande de la omra.

Pour rappel, le grand et le petit pèlerinage (hadj et omra) seront désormais payables uniquement en devises.

Mohamed Mendaci