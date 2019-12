Concours de recrutement dâ€™Ã©lÃ¨ves magistrats : 14.000 candidats passeront aujourdâ€™hui les Ã©preuves Ã©crites

Quelque 14.000 candidats passeront, à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 25 décembre, les épreuves écrites du concours national de l'École supérieure de la magistrature pour le recrutement de 247 élèves magistrats, au titre de l'année 2019.

Il s’agit d’une nouvelle promotion des magistrats qui vient renforcer le secteur de la Justice en matière de ressources humaines, en application des dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 16-159 du 23 Chaâbane 1437 correspondant au 30 mai 2016. Une promotion qui bénéficiera d’un programme d’étude et d’une formation de base de quatre années comportant une formation théorique et une formation pratique, en vue d'approfondir les connaissances juridiques acquises à l'université, d'apprendre et de maîtriser les techniques et les procédures judiciaires et d'acquérir les réflexes et les mécanismes juridictionnels.

Notons que la participation au concours des magistrats exige un certain nombre de conditions auxquelles doit, impérativement, répondre tout candidat souhaitant faire carrière dans le corps de la magistrature. Ainsi, ce concours national est ouvert à tous les candidats de nationalité algérienne, titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme reconnu équivalent. Il est, également, demandé au postulant d’être en situation régulière vis-à-vis du service national et de remplir les conditions d'aptitudes physiques et morales pour l'exercice de la fonction, et, bien entendu, de jouir des droits civils et civiques, et d’être de bonne moralité. Aussi, la condition de la limite d’âge préalablement fixée à 35 ans au plus, à la date du concours, n’est plus exigée, et ce suite à une décision du ministère de la Justice.



Le nombre de magistrats est passé de 2.500 à 6.376 en l’espace de 20 ans



Une fois les résultats connus, les candidats lauréats sont appelés à compléter, par la suite, leur dossier, par la présentation de trois certificats médicaux datant de moins de trois mois (un certificat délivré par un médecin généraliste attestant que le candidat n’est atteint d’aucune infirmité ou maladie chronique, un certificat délivré par un médecin spécialiste en pneumo-phtisiologie attestant que le candidat n’est pas atteint d’une maladie contagieuse, et un certificat délivré par un spécialiste des maladies mentales et psychiatriques attestant que le candidat jouit de ses capacités mentales).

Autre remarque importante à retenir, le dossier doit comprendre, notamment «un engagement écrit de suivre la formation de trois ans à l’école et auprès des juridictions, et d’accepter tout poste d’affectation au cours et à l’issue de la formation (formulaire établi par l’ESM)», outre un autre engagement par écrit de servir «l'administration judiciaire pendant une durée minimale de 15 ans». Il faut savoir par ailleurs que la convocation au concours n’est effectuée qu’après la vérification du casier judiciaire des personnes concernées qui doivent répondre à «toutes les exigences légales».

Il convient de noter que le concours comprend cinq épreuves écrites d’admission et deux épreuves orales d’admission finale. Les admis au concours suivront une formation au niveau de l'École supérieure de la magistrature, une école qui a pour mission fondamentale d’assurer une formation initiale aux élèves magistrats, ainsi qu’une formation continue aux magistrats en exercice, pour leur perfectionnement professionnel et scientifique.

Selon la présentation fournie sur le site électronique de l’ESM, l’école a pour vocation de former des magistrats compétents et polyvalents, aptes à exercer toutes les fonctions judiciaires.

Ceci, en plus du fait que la formation dispensée au sein de cette prestigieuse école de magistrature, située à El-Biar (Alger), consiste, également, à inculquer les valeurs de l'éthique et de la déontologie de la fonction de magistrat.

La durée de la formation de base au sein de l’ESM a connu une évolution, passant de 1 à 2 années, en 1999, à 3 années depuis l'année 2000. On enregistre, à la fin du mois d'août 2015, un effectif de 5.139 magistrats ayant suivi une formation de base.

Pour rappel, l'effectif, qui ne dépassait pas les 2.500 magistrats en 1999, a été porté à 6.376 magistrats, en 2018, un nombre qui est appelé à augmenter au fur et à mesure des besoins du secteur de la Justice, en la matière.

Salima Ettouahria